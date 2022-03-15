Türkiye'ye enerji veren kentler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'ye enerji veren kentler belli oldu

15.03.2022 15:41
Türkiye'ye enerji veren kentler belli oldu

Türkiye'nin enerji arzını üretkenliği ile tamamlayan kentler belli oldu.

Türkiye'nin enerji arzını üretkenliği ile tamamlayan kentler belli oldu. Buna göre liste başı İzmir olurken, bunu Kahramanmaraş ve Çanakkale takip etti. Üç kentin toplam üretimi 47.992 GHW oldu.

Enerji Atlası sitesinden alınan verilere göre, Türkiye'nin en fazla enerji üretimi yapan illeri İzmir, Kahramanmaraş ve Çanakkale oldu. Bu üç kentte 232 enerji tesisinde toplam 47.992 GHW enerji üretimi yapıldığı bildirildi.

Öte yandan, Anadolu şehirlerinin elektrik üretimi İstanbul'u geçti. Listeye göre İzmir, Kahramanmaraş ve Çanakkale sonrası Adana 3.852 MW, Şanlıurfa 3.796 MW, Zonguldak 3.359 MW, Samsun 3.223 MW, Balıkesir 3.095 MW, Manisa 3.059 MW, İstanbul 2.939 MW oldu.

"Doğalgaz üretim arttı, HES üretimi düştü"

Türkiye'nin enerji arzını korumak adına doğalgaz üretim santralleri aslan payını aldı. 2020 yılında 18,1 TWH üretim yapan santraller, 2021 yılında bu rakamı yüzde 97,8 arttırarak 35,8 THW'ye yükseltti. Hidroelektrik santralleri ise 2021 yılında yüzde 29'luk bir verim kaybı yaşadı.

Rapora göre 2020 yılında 40,4 THW üretim yapan Türkiye'nin hidroelektrik santralleri 28,4 THW'ye kadar düştü. Düşen bu açığı ise önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kapaması bekleniyor. Yine rapora göre 2020 yılında 10,3 THW'lik üretim yapan Rüzgar Enerji Santralleri (RES) yüzde 19,4'lük artış ile 2021 yılında 12,3 THW'lik bir üretim yaptı. 2020 yılında 4,1 THW'lik bir üretim yapan Güneş Enerji Santralleri (GES) 2021 yılında bu rakamı yüzde 19,5'luk bir artış ile 4,9 THW'ye çıkardı.

Öte yandan, raporun analiz bölümünde şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'de bulunan santrallerin kurulu gücü 92798 MW'dır. Kurulu güç olarak en yüksek kapasiteli il İzmir, en düşük kapasiteli il ise hiç üretim santrali bulunmayan Ağrı'dır. Rüzgar santralleri Ege kıyıları ile Akdeniz'in doğusu, hidroelektrik santraller Fırat- Dicle havzası ile Çoruh havzası, yerli kömür santralleri kömür madeni bulunan bölgelerde, ithal kömür santralleri kıyı şehirlerinde, doğalgaz santralleri yüksek elektrik tüketimi olan bölgelerde, ülkemizde yeni yeni kurulmaya başlayan güneş elektriği santralleri ise Türkiye'nin güney yarısında yoğunlaşmıştır." - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye'ye enerji veren kentler belli oldu
Türkiye'ye enerji veren kentler belli oldu

YORUMLAR
500
İZMİR EMLAK KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANI AKGÜN İZMİR'DE KONUT PİYASASI DURGUN İZMİR EMLAK KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANI AKGÜN İZMİR'DE KONUT PİYASASI DURGUN Esnek kot kumaşıyla pantolon ölçülerini yeniden belirlediler Esnek kot kumaşıyla pantolon ölçülerini yeniden belirlediler

Kahramanmaraş, Türkiye, Enerji, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye enerji veren kentler belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:29:57. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'ye enerji veren kentler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement