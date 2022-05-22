Türkiye'ye gelen en büyük gemi Kuşadası'na ikinci seferini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türkiye'ye gelen en büyük gemi Kuşadası'na ikinci seferini gerçekleştirdi

22.05.2022 12:11
Türkiye'ye gelen en büyük gemi Kuşadası'na ikinci seferini gerçekleştirdi

Bahama bandıralı dev kruvaziyer 'Odyssey of the Seas', 3 bin 470 yolcusu ve bin 800 mürettebatı ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine ikinci seferini gerçekleştirdi.

Bahama bandıralı dev kruvaziyer 'Odyssey of the Seas', 3 bin 470 yolcusu ve bin 800 mürettebatı ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine ikinci seferini gerçekleştirdi. Ege Port Limanı'na yanaşan 347 metre uzunluğundaki lüks turistik yolcu gemisinden inen turistler halkoyunları ekibi tarafından karşılandı.

Gemiden inen yolcuların bir kısmı hur programı çerçevesinde Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için ilçeden ayrılırken, tur programına katılmayan turistler ise şehir merkezine yöneldi. Royal Carriabean Cruise Lines'a ait Odyssey of the Seas'te yolcu kullanımı için 14 güverte, 15 restoran, 2 havuz ve 2 bin 105 kabin bulunduğu öğrenildi.

Odyssey of the Seas'ın bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi unvanına sahip olduğunu mxşldşdı Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör. "Bahama bandıralı dev kruvaziyer Odyssey of the Seas, 3 bin 470 yolcusu ve bin 800 mürettebatıyla on gün sonra ikinci seferini gerçekleştirdi. Gemi bu yıl Kuşadası'na toplamda 16 sefer gerçekleştireceğini belirtti. Akdeniz'in en önemli kruvaziyer destinasyonlarından biri olan Ege Port Kuşadası Limanı'na 2022 yılı sonuna kadar yoğun gemi trafiğiyle birlikte ilçemize denizden turist akını artarak devam edecek" dedi. - AYDIN

Türkiye'ye gelen en büyük gemi Kuşadası'na ikinci seferini gerçekleştirdi
Türkiye'ye gelen en büyük gemi Kuşadası'na ikinci seferini gerçekleştirdi
Türkiye'ye gelen en büyük gemi Kuşadası'na ikinci seferini gerçekleştirdi

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Türkiye, Aydın, Seas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye gelen en büyük gemi Kuşadası'na ikinci seferini gerçekleştirdi - Son Dakika


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