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Türkiye'ye güç veren yerli üretim namlular yönünü ihracata çevirdi - Son Dakika

Türkiye'ye güç veren yerli üretim namlular yönünü ihracata çevirdi

12.12.2021 11:28

Yerli üretim orta kalibre namlu, atışlı test süreçlerini başarıyla tamamlayarak göreve hazır hale getirildi, çeşitli kalibrelerdeki ihracatın 2022 yılından itibaren yapılması hedefleniyor.

Yerli üretim orta kalibre namlu, atışlı test süreçlerini başarıyla tamamlayarak göreve hazır hale getirildi, çeşitli kalibrelerdeki ihracatın 2022 yılından itibaren yapılması hedefleniyor.

Enderus Teknoloji Genel Müdürü Eyüp Anlaş, AA muhabirine, 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri için orta kalibre namlu ve silah üretimi için Ar-Ge çalışması başlattıklarını söyledi.

Türkiye'de üretimi olmayan ya da yurt dışı lisansıyla üretilen, zaman zaman ambargoya konu olan ürünlerin yerli imkanlarla Türkiye'de üretilmesine odaklandıklarını anlatan Anlaş, bu kapsamda önemi ve kullanımı giderek artan orta kalibre toplar ile ülkedeki ihtiyaç doğrultusunda çeşitli çaplarda namlu üretimine yoğunlaştıklarını ifade etti.

Kendini kanıtlamış gaz tepmeli döner tamburalı çalışma mekanizmasına sahip 20 milimetre otomatik Enderus T-20 topunu geliştirdiklerini dile getiren Anlaş, değişken taktik ihtiyaçları karşılayabilecek geniş mühimmat gamı ile 1500 atım/dakikaya kadar ulaşabilen ayarlanabilir atış hızlarında temel atışlı testlerini tamamladıkları bildirdi. Anlaş, üstün dağılım ve top/namlu ömrü performansı ile bu topun 25, 30, 35, 40 milimetre çaplarda diğer orta kalibre toplarını kapsayan bir aile şeklinde üretimi konusunda çalışmalara devam ettikleri bilgisini verdi.

Anlaş, namlu üretiminde ön yatırım tutarı çok yüksek olan ve kullanılan makina-ekipmanlarda yurt dışı bağımlılığı bulunan konvansiyonel yöntemler yerine elektro-kimyasal işleme yöntemini tercih ettiklerini vurguladı. Çalışmalar sonunda da kendi üretim modellerini oluşturduklarını ve buna uygun tezgah ve takımlamaları ürettiklerini kaydeden Anlaş, şöyle konuştu:

"Namluyu geliştirirken balistik hesaplamaların tamamını matematik modellerle simüle ediyoruz. Buna göre istenilen silah ve namluyu tasarlayabiliyoruz. Kimseye bağımlığı değiliz. Patentlerini de aldığımız bu işin matematiğini çözmüş durumdayız. Bunu çözünce istenilen silahı yapma ve ülkeyi bu alanda büyük bir oyuncu haline getirme imkanına kavuşuyorsunuz. Dünyada orta kalibre top ve namlu üreten sayılı firmaların yanında artık Enderus Teknoloji de bulunmaktadır.

Tüm bu çalışmalar sonunda yüksek kaliteli çeliği işleyerek orta kalibre top sınıfı silahlar ile 5,56'dan 120 milimetre çapa kadar namlu üretimi yapabilir noktaya geldik. 5,56, 7,62, 12,7, 20, 25 milimetre namluları üretiyoruz. 30-35 milimetre namlularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 120 milimetre namlu da açabiliyoruz, 3 metre uzunluğunda prototiplerimiz var. 20 milimetrelik namlumuz atışlı testleri başarıyla geçti, kalifikasyon süreci tamamlandı, seri üretime hazır. Türkiye'nin orta kalibrede tasarlanmış ilk yerli üretim namlusu envantere girmeye hak kazandı. 40 milimetre bombaatar namlusu da hali hazırda güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. Bugüne kadar farklı kalibrelerde ve adetlerde 1000'den fazla namlu teslimatı gerçekleştirdik. İhracat izni beklediğimiz süreçler var. Aylık binlerle ifade edilen talepler söz konusu. 2022 yılı itibarıyla ihracata başlayacağız. ABD veya Kazakistan ilk olacak gibi görünüyor."

Yüzde 97 yerlilik oranı

Silah ve namluda yüzde 97'nin üzerinde yerlilik oranına sahip olduklarını bildiren Anlaş, tüm süreçlerde yerli kaynaklar kullandıklarını, üretim bilgi paketinin kendilerine ait olduğunu, lisansa tabi herhangi bir bileşen kullanmadıklarını söyledi. Anlaş, "Bu nedenle de ihracat konusunda herhangi bir kısıt yok. Türkiye'nin uygun bulduğu her ülke ve kullanıcıya ihracatı yapılabilecek." diye konuştu.

Anlaş, oluşturdukları imalat altyapısı ve teknolojik bilgi havuzunun namlu üretiminde dünyanın önde gelen üreticileriyle olan mesafeyi kapattığını, özgün tasarımlar ve Türkiye'ye ait özgün ürünlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını kaydetti.

Eyüp Anlaş, namlularının yer aldığı düşük tepmeli orta kalibre toplarının hava platformları, karakol botları, zırhlı muharebe araçları, sabit kuleler, tekerlekli taktik araçlar gibi çok geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu belirtti.

Özgün tezgahlarını ürettikleri için üretim kapasitesi konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını, tezgahları istenilen namluya göre ölçeklendirebildiklerini dile getiren Anlaş, ihtiyaç doğrultusunda ilave üretim hatlarını devreye alarak olası talep artışlarını karşılayabilir noktada olduklarını ifade etti.

Silah üreticileriyle iş birliği

Anlaş, Türkiye'nin önde gelen silah üreticileriyle tasarım sürecinden başlayarak iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Silah üretmek isteyen ama yüksek namlu yatırımından kaçınan firmaların ihtiyacını karşılamayı ve birlikte dünya pazarlarında boy göstermeyi amaçladıklarını vurgulayan Anlaş, bu amaçla kendi namlularını üretirken ileri bir teknolojiyle yiv açma hizmeti de verdiklerini söyledi.

Gelecek vizyonlarında malzeme teknolojilerine çalışmak olduğunu anlatan Anlaş, "Elektro-kimyasal işleme teknolojisi sadece namluda kullanılmıyor. Yüksek hassasiyetli parçaları bu teknolojiyle işlemek mümkün. Bu teknolojiyi havacılık, enerji gibi farklı sektörlerin kullanımına sunmayı, makine ya da parça üretimini amaçlıyoruz." dedi.

Türkiye'ye güç veren yerli üretim namlular yönünü ihracata çevirdi
Türkiye'ye güç veren yerli üretim namlular yönünü ihracata çevirdi
Türkiye'ye güç veren yerli üretim namlular yönünü ihracata çevirdi
Türkiye'ye güç veren yerli üretim namlular yönünü ihracata çevirdi

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Silah, Namlu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye güç veren yerli üretim namlular yönünü ihracata çevirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'ye güç veren yerli üretim namlular yönünü ihracata çevirdi - Son Dakika
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