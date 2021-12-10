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Türkiye'ye örnek olacak fırıncı... Bu fırına giren dua edip çıkıyor - Son Dakika

Türkiye'ye örnek olacak fırıncı... Bu fırına giren dua edip çıkıyor

10.12.2021 21:02

Türkiye'ye örnek olacak fırıncı... Bu fırına giren dua edip çıkıyor Başka başka illerden ekmek almaya gelenler bile oluyor Bursa'da bir fırıncı yaklaşık 1 kilogram ekmeği 5 liradan satıp hem para kazanıyor hem de vatandaşların hayır duasını alıyor Stokçuluk yapmadıklarını, uygun fiyata...

Türkiye'ye örnek olacak fırıncı... Bu fırına giren dua edip çıkıyor

Başka başka illerden ekmek almaya gelenler bile oluyor

Bursa'da bir fırıncı yaklaşık 1 kilogram ekmeği 5 liradan satıp hem para kazanıyor hem de vatandaşların hayır duasını alıyor

Stokçuluk yapmadıklarını, uygun fiyata aldıkları unu vatandaşa uygun fiyatlı ekmek yaparak hizmete sunduklarını anlatan fırıncı:

-"Bin gram ekmeği 5 liraya satıyoruz yine para kazanıyoruz, unumuz bitene kadar devam edeceğiz"

BURSA - Türkiye dolardaki dengesiz artışı ve buna bağlı olarak pek çok üründe fahiş fiyat uygulayan fırsatçıları ve stokçuları tartışırken; Bursa'da bir fırıncı uygun fiyatla aldığı elindeki unlar bitene kadar yaklaşık 1 kilogram ekmeği 5 liradan satmaya devam edecek. Kilometrelerce uzaktaki köylerden ve komşu ilçelerden uygun fiyatlı kaliteli ekmeği almaya gelen vatandaşlar, fırından çıkarken Bursa'nın Somuncu Babası olarak bilinen Kazım Balaban'a hayır dua ediyor. Uygun fiyatla satmasına rağmen para kazandığını belirten fırıncı, "Zor zamanları birlikte aşacağız. Biz stokçu, fırsatçı değiliz, vatandaşın duası her şeyin üzerinde" diyor.

Un fiyatlarında iki katı bulan artış, stokçuluk ve fırsatçılık karşısında; Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıllık fırıncılık yapan Kazım Balaban, ucuz ekmek satarak vatandaşların takdirini kazanıyor. Yaklaşık bir kilogram ekmeği 5 liradan satan Balaban, vatandaşlara ucuz ekmek sunup her gelen müşterinin hayır duasını alıyor. Vatandaşlar ekmek alabilmek için Balaban'ın fırının önünde uzun kuyruk oluşturuyor. Fırından nar gibi kızarmış 1 kilo ekmeği alabilmek için yaklaşık 100 kilometre yol yapıp Bursa ve Balıkesir il merkezlerinden gelenler bile oluyor. Uzak köy ve şehirlerden gelenler genelde bir haftalık ekmeğini alıp öyle gidiyor.

Fırın çalışanlarından Galip Demirel, "Biz ekmeği ürettiğimiz yerde satıyoruz. Bakkala ve bayilere vermiyoruz. Yapmadığımız masrafları vatandaşlarımıza hizmet olarak sunuyoruz. Yaklaşık 1000 gram ekmek şu anda 5 lira. Fırınımızın önünde sıra var, ürettiğimiz ekmek anında satılıyor. İnsanlardan dua aldığımız için paranın bereketini görüyoruz. Pandemi vardı. Dolar arttı. Un fiyatları yükseldi. Unumuzu önceden aldık. Biz stokçu değiliz. Ucuz aldığımız unu stok yapıp değerlenmesini beklemiyoruz. Vatandaşlarımıza ucuz fiyatlı ekmek yaparak hizmet ediyoruz. Buna rağmen hem para kazanıyoruz. En önemlisi de vatandaşlarımızın hayır duasını alıyoruz. Biz bir Allah razı olsun için her şeyi yaparız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız inşallah. Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Belki aynı fiyattan un bulamayacağız, ama imkanlar ölçüsünde ekonomik satmaya devam edeceğiz" dedi.

"Biz de, vatandaş da memnun"

Günde 3 bin 500 ile 4 bin arasında ekmek çıkarttıklarını ifade eden Demirel, "Büyük ekmek yapıyoruz. Bizim ekmeğimiz 4 kişilik bir aileye sabahtan akşama kadar yeter. Ancak köylerden gelen kalabalık aileler var 20 tane ekmek alan bile oluyor. Biz de, vatandaş da memnun" diye konuştu.

Fırından ekmek alan vatandaşlar ise şunları söylediler: "Senelerdir böyle. Bu fırın ucuz ekmek veriyor. Ekmekler doyurucu. Ekmekçi babadan Allah razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dediler.

Köyden ekmek almaya gelen yaşlı bir kadın ise "35 kilometre uzaklıktan geliyorum. Köyde ekmek pahalı. Buraya yolum düştükçe ekmek alıyorum" Çok memnunuz Allah bu fırıncıdan razı olsun, işleri arttırsın" diyerek dua etti.

Mustafakemalpaşa'da ilçe merkezinde pazarın kurulduğu salı ve perşembe günleri vatandaşlar fırına büyük ilgi gösteriyorlar

Türkiye'ye örnek olacak fırıncı... Bu fırına giren dua edip çıkıyor
Türkiye'ye örnek olacak fırıncı... Bu fırına giren dua edip çıkıyor
Türkiye'ye örnek olacak fırıncı... Bu fırına giren dua edip çıkıyor
Türkiye'ye örnek olacak fırıncı... Bu fırına giren dua edip çıkıyor

Türkiye, Balaban, Bursa, dua, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye örnek olacak fırıncı... Bu fırına giren dua edip çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


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