Türkiye-Yemen İş Forumunda İşbirliği Fırsatları

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo çerçevesinde farklı ülkelerle düzenlenen iş forumlarıyla ülkeler arası iş fırsatları ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumunun koordinasyonunda, yerli ve yabancı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla organize edilen etkinliğin son gününde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Yemen İş Forumu düzenlendi.

Foruma Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat, Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq, DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı Abdullah Eriş ve Yemen İş Adamları Derneği Başkanı Muhammed Humaykani katıldı.

Pulat, yaptığı konuşmada, Türkiye için Yemen'in şüphesiz ayrı bir yerinin olduğunu belirterek, Yemen'e Türkiye'nin bakışının diğer ülkelerden farklı olduğunu söyledi.

Yemen'deki gelişmelerin Türkiye tarafından yakından ve dikkatle izlendiğini dile getiren Pulat, "Yemen'in yıllardan beri hak ettiği barış, huzur ve istikrardan mahrum kalması bizlere üzüntü veriyor. Yemen'in cefakar halkı 10 yıldır süren savaşa rağmen dirayetle çalışmaktan, üretmekten, yardımlaşmaktan geri kalmıyor." diye konuştu.

Pulat, Türkiye'nin zor zamanlarında Yemen'in yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, Yemenlilerin acılarına ortak olmayı, onlara el uzatmayı tarihi sorumluluk gördüklerini söyledi.

Türkiye ile Yemen arasında büyük bir işbirliği ve ortaklık potansiyelinin bulunduğuna inandığını kaydeden Pulat, "Savaş koşullarına rağmen geçtiğimiz yıl bir milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimiz, el ele verirsek neleri başarabileceğimizin en somut göstergesidir. Yemen'in istikrara kavuşmasıyla bu rakamların daha da yükseldiğini ve ticaretimize konu kalemlerin çeşitlilik kazandığını göreceğiz. Türk özel sektörü, donanımı, teknolojisi ve deneyimiyle Yemen'in çehresini değiştirecek işler yapmaya en güçlü adaydır. Yemen'in toprak, siyasal birliğini ve egemenliğini en güçlü şekilde destekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Yemen, yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırmakta"

Yemen'in Ankara Büyükelçisi Turiq de iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin ve köklerin uzun yıllara dayandığını söyledi.

Turiq, "Son yıllarda bütün alanlarda ekonomik, ticari, birçok alanda bu işbirliğini görüyoruz. Ortak iradeyi burada görüyoruz, işbirliği ufuklarını günden güne daha çok aşıyoruz. Türkiye ile Yemen arasındaki işbirliği bir zorunluluk halini almış, iki ülkenin vatandaşlarının yararına hizmet edecek şekilde gelişmektedir." ifadelerini kullandı.

Bugün Yemen'in birçok alanda yatırım fırsatı oluşturduğunu anlatan Turiq, tarım, balıkçılık ve enerji konusunda önemli fırsatlar sunduklarını dile getirdi.

Turiq, "Türkiye, aynı zamanda sanayi ve teknoloji altyapı alanlarında çok ilerlemiş bir ülke. Dolayısıyla Yemen'deki kalkınmaya büyük destek sağlamaktadır. Şunu ifade etmek isterim ki Yemen, yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırmakta." dedi.

"Yemen'deki ortamın iş dünyası için fırsatlar barındırdığına inanıyoruz"

DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı Eriş de Yemen'in iş ilişkilerini geliştirmeyi hedefledikleri ülkelerin arasında yer aldığını söyledi.

Eriş, "İki ülke arasında güçlü bir potansiyelin olduğuna ve Yemen'deki ortamın iş dünyası için fırsatlar barındırdığına, işletmelerin geliştirilmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz. Yemen'in Aden bölgesinde kurulmuş olan serbest ticaret bölgesi de küresel pazara açılan kapı olmasının yanı sıra enerji başta olmak üzere balıkçılık, tekstil, gıda ve benzeri çeşitli sektörlerde iş dünyasına yeni fırsatlar sunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Yemen'in dünyanın en büyük doğal limanlarından biri olan Aden Limanı'nın, Arap Denizi ve Kızıldeniz kavşağında önemli bir konuma sahip bulunduğunu anlatan Erciş, "Bu kapsamda Türkiye'nin Yemen'e ihracatında demir-çelik, hayvansal ve bitkisel yağlar, değirmencilik, un ve pastacılık ürünleri öne çıkmaktadır. Bahsedilen ürün grupları, ülkeye yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturmaktadır." diye konuştu.

Yemen İş Adamları Derneği Başkanı Humaykani de Yemen ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok derin ve karşılıklı saygı üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Humaykani, "Son yıllarda devam eden diplomatik ilişkiler sayesinde iki ülke arasındaki ortaklık üst seviyeye çıkmıştır. Hedefleri gerçekleştirmek adında ticari anlamda gümrük kolaylığı sağlamak ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek için bu forum önemli bir görev görecektir. İki ülke arasında ekonomik ve eğitim alanında önemli çalışmalar yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

DEİK Türkiye-Yemen İş Forumu, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.