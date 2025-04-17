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Ekonomi

Türkiye Yenilenebilir Enerji Hedeflerini Açıkladı

Türkiye Yenilenebilir Enerji Hedeflerini Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2035'te yenilenebilir enerji yatırımlarının 120 gigavata ulaşmasını bekliyor.

17.04.2025 18:35
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HİT 30 Programı Direktörü Ahmet Solmaz, " Türkiye'de bugün 32,7 gigavat seviyesinde olan yenilenebilir enerji yatırımlarının 2035 yılında 120 gigavata ulaşması beklentimiz var." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Konseyi öncülüğünde, Bursa Business School'da gerçekleştirilen "Uludağ Enerji Zirvesi", "Yerli Teknoloji ve Mega Enerji Yatırımları" oturumuyla devam etti.

Oturumun moderatörlüğünü yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HİT 30 Programı Direktörü Ahmet Solmaz, global ölçekte hazırlanan bir rapora göre 2023 yılında dünya genelinde güneş kaynaklı enerji üretiminin yüzde 23 büyüdüğünü, rüzgar kaynaklı enerji üretiminin yüzde 10, fosil kaynaklı enerji üretiminin ise yüzde 0,8 büyüdüğünü aktardı.

Bu verilere göre bundan sonraki süreçte enerji piyasasındaki büyümenin ağırlıklı olarak güneş ve rüzgar ile yenilenebilir enerji kaynaklı üretimlerde devam edeceğini belirten Solmaz, "2023 yılında küresel toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 30'a ulaştığını görüyoruz. Türkiye'de bugün 32,7 gigavat seviyesinde olan yenilenebilir enerji yatırımlarının 2035 yılında 120 gigavata ulaşması beklentimiz var." ifadesini kullandı.

Solmaz, gelecek dönemde ciddi anlamda gerek Türkiye'de gerekse küresel piyasalarda yatırımlar olmasının beklendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak HİT 30 Programı kapsamında özellikle yenilenebilir enerji yatırımları var. Bunların sanayi tarafındaki ekipmanların üretimine yani güneş hücresi üretimine, rüzgar tribünleri ve bunların kritik bileşenlerinin üretimlerine, batarya üretimlerine ciddi anlamda bir fon ayırma gayreti içerisindeyiz. Zaten programımızın ismi de HİT 30, yani High Tech Türkiye, yani yüksek teknoloji. Büyük ölçekli yatırımlara 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık bir bütçeyle destekler verilecek. Geçtiğimiz ay sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu konuda güneş hücresi üretimine dair 5 firmamıza teşekkür belgelerini programımız kapsamında sunmuş olduk."

Oturumda İnogen Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Soydan, ELİN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, Wattox Üst Yöneticisi (CEO) Alper Terciyanlı ve Alfa Solar Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Karabaş firmalarının üretimleri ve yatırımlarına ilişkin katılımcılara bilgiler verdi.

Zirvenin ilk günü "Enerji Yatırımlarında Finansal Dönüşüm: Sermaye Yapıları ve Fonlama Modelleri" ve "Toplayıcılık, Esneklik Piyasaları ve Dijital Dönüşüm" oturumlarının ardından sona erdi.

"Geleceğin Enerji Stratejisi" temasıyla düzenlenen zirve, yarın "Veri Merkezi ve Yapay Zeka Teknolojileri", "Fosil Yakıtlarda Dönüşüm Stratejisi", "Türkiye Elektrik Sektörü 2035 Yol Haritası: Piyasa Yapısı, Altyapı ve Düzenlemeler", "Teknolojiden Regülasyona Türkiye'de Enerji Depolama Sistemleri", "Enerjide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" ve "Serbest Piyasa Dinamikleri ve Lisanssız Yatırımlar" oturumlarıyla devam edecek.

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Kaynak: AA

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