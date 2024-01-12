 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Tanıtım Toplantısı Kayseri'de Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Tanıtım Toplantısı Kayseri'de Yapıldı

Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ali Murat Sürekli, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi hakkında bilgi verdi. Proje kapsamında 450 milyon dolarlık dış kaynak finansmanı Türkiye'ye getirilecek ve enerji verimliliği gibi projelerde kullanılacak. Projenin ekonomik büyümeyi teşvik edeceği vurgulandı.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Tanıtım Toplantısı Kayseri\'de Yapıldı
12.01.2024 - 12:31,
Abone Ol

"Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Kayseri'de yapıldı.

Kayseri Sanayi Odasından (KAYSO) yapılan açıklamaya göre, odada düzenlenen toplantıda konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, sanayicileri Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında oluşturulan destekten yararlanmaya davet etti.

450 milyon dolarlık dış kaynak finansmanın Türkiye'ye getirildiğine dikkati çeken İbrahimcioğlu, "KOSGEB tarafından bakacak olursak bu finansmanın 160 milyon doları GES, 90 milyon doları enerji verimliliği gibi projelerde kullandırılacak. Sanayimizin döngüsel taraftaki dönüşümü bizim için çok mühim. Bu tarafa ağırlık vermeniz sanayimize ve ihracatımıza güç katacaktır. Ekip arkadaşlarımızla birlikte sizlere bu konuda danışmanlık yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcı Ali Murat Sürekli de 450 milyon dolar destekli projenin 6 yıl süreceğini belirtti.

Bu projenin aynı zamanda ekonomik büyümeyi de teşvik edeceğini vurgulayan Sürekli, "Türk sanayisine yeşil dönüşüm ile sürdürülebilir rekabet etme gücünün yollarını açacak bu projenin hızla hayata geçebilmesi için tüm paydaşlarımızla büyük bir gayret içerisindeyiz. Uluslararası finans kuruluşlarından sanayicilerimizin hizmetine sunmak adına uygun koşullarda kaynak bulma çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise sınırda karbon düzenleme mekanizmasının 1 Ocak 2026 tarihinde tamamen devreye gireceğini anlattı.

Büyüksimitci, Dünya Bankası'nın desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen 450 milyon dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi desteğini çok kıymetli bulduklarını kaydetti.

AB ülkelerine ihracat yapan firmaları doğrudan etkileyecek düzenlemeden en fazla etkilenecek illerden birinin de Kayseri olacağını belirten Büyüksimitci, ihracatın yarısını AB ülkelerine yaptıklarını aktardı.

Toplantının son bölümünde TÜBİTAK ve KOSGEB uzmanları tarafından katılımcılara proje hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Kayseri, Türkiye, Çevre, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Tanıtım Toplantısı Kayseri'de Yapıldı - Son Dakika


13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Son Dakika
13:19 Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 13:38:48. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Tanıtım Toplantısı Kayseri'de Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement