Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı İstanbul\'da Gerçekleştirildi

Türkiye- Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilirken, toplantı kapsamında KEK Protokolü'ne imza atıldı.
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Yunanistan KEK 6. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis eş başkanlıklarında İstanbul'da gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 Aralık'ta gerçekleştirdiği Atina ziyareti sırasında kararlaştırılan söz konusu toplantıda, Türkiye ve Yunanistan'ın ticaret ve karşılıklı yatırımları ile gümrük alanında işbirliği, ulaştırma, turizm ve Avrupa Birliği ile ilgili konu başlıkları ele alındı.
Toplantı kapsamında, ilerleyen dönemde atılabilecek somut adımları içeren "KEK Protokolü" imzalandı.
Hedef, 10 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi
Bakan Yardımcısı Tuzcu, söz konusu görüşmede, 2023 yılı itibarıyla 5,8 milyar dolar olarak gerçekleşen ve iki ülke arasında tüm zamanların en yüksek ticaret hacmi olarak kaydedilen tutarın, memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Tuzcu, iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerlendiğine dikkati çekerek, karşılıklı yatırım ilişkilerinde de benzer bir pozitif ivmelenmeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
Toplantının, heyetlerarası oturumunda ise KEK Protokolü'nde yer alan "enerji, tarım, ulaştırma, sanayi, tarım, gümrük, turizm ve sosyal güvenlik" başlıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Bu çerçevede, yeni kurulacak enterkoneksiyon hattı ile iki ülke arasında daha güvenli ve sürdürülebilir bir elektrik iletim altyapısının tesis edileceği, iki ülkenin çevre, tarım, orman ve su konularında atacağı ortak adımların iklim değişikliği ile mücadeledeki önemi, ulaştırma ve gümrük alanında Kipi-İpsala Sınır Kapısı'nda inşa edilecek ikinci köprünün yük ve yolcu taşımacılığında işbirliğini ileriye taşıyacağı vurgulandı.
Sanayi alanında iki ülke KOBİ'leri arasında işbirliğinin geliştirilmesinde mutabık kalındı.
Standardizasyon ve uygunluk değerlendirmeleri kapsamında ise Türk Standartları Enstitüsünün, Yunan muhatapları ile işbirliğine hazır olunduğuna işaret edildi.
Türk tarafının organize sanayi bölgelerine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımına hazır olduğu da ifade edilerek, turizm alanında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesini teminen "10. Türk Yunan Turizm Forumu"nun ilerleyen dönemde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
Yunan tarafı ise Ege'deki Yunan adalarını ziyaret edecek Türk turistlere yönelik vize kolaylığının 1 Mart itibarıyla başlayacağını belirtti.
Toplantı sonunda "Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyon Dönem Mutabakat Zaptı" da imzalandı.
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