Sırma, Hayat ve Akmina satılıyor: Danone 3 markayı Ceysu'nun sahibine devrediyor - Son Dakika
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Sırma, Hayat ve Akmina satılıyor: Danone 3 markayı Ceysu'nun sahibine devrediyor

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Sırma, Hayat ve Akmina satılıyor: Danone 3 markayı Ceysu\'nun sahibine devrediyor
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Danone Türkiye, Sırma, Hayat ve Akmina markalarını Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'ye devretmek için bağlayıcı bir sözleşme imzaladı. Ceysu'nun da sahibi olan şirketin bünyesine geçecek 3 marka için devrin 2027'nin ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. Satış, Rekabet Kurumu onayı başta olmak üzere yasal süreçlere bağlı.

Türkiye'nin önde gelen ambalajlı su ve içecek üreticilerinden Danone Türkiye, portföyünde bulunan Sırma, Hayat ve Akmina markalarını devretmek üzere harekete geçti.

Şirket, üç markanın mülkiyetini Ceysu markasının sahibi Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'ye devretmek amacıyla bağlayıcı bir sözleşme imzaladı.

Anlaşmanın tamamlanması halinde Türkiye'de geniş tüketici kitlesine ulaşan üç marka, Ceysu ile aynı şirketin bünyesinde faaliyet gösterecek.

REKABET KURUMU'NUN ONAYI BEKLENİYOR

CNBC-e'nin aktardığı bilgilere göre taraflar arasındaki devir işleminin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

Ancak satışın resmiyet kazanabilmesi için Rekabet Kurumu'nun onayı başta olmak üzere gerekli yasal süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

Bu nedenle imzalanan sözleşmeye rağmen markaların mülkiyet devri henüz gerçekleşmedi.

SIRMA, HAYAT VE AKMİNA CEYSU İLE AYNI ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Sırma, Hayat ve Akmina markaları, Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ'nin ürün portföyüne katılacak.

Böylece şirket, mevcut Ceysu markasının yanı sıra üç önemli markayı daha bünyesinde bulunduracak.

Söz konusu anlaşmanın Türkiye'deki ambalajlı su ve içecek sektöründe marka dağılımını değiştirmesi bekleniyor.

EkonomiTürkiyeDanoneSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 27kadir2763 27kadir2763:
    boykot işe yaramış 1 0 Yanıtla
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