TÜRKONFED 20. Yıl Zirvesi Diyarbakır\'da Gerçekleşti

Ekonomi

Diyarbakır'da "Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 20. Yıl Zirvesi" gerçekleştirildi.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, TÜRKONFED tarafından "Küresel Riskler ve Yerel Çözümler" temasıyla merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen zirvenin açılış programında, Diyarbakır'ın bölgesel kalkınmada kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

Son yıllarda küresel ekonomi, salgın, tedarik zincirlerinin aksamaları, jeopolitik gerilimler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalındığını belirten Gölbaşı, küresel ölçekte yaşanan bu zorlukların yanı sıra ülkenin "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldığını, depremlerin birçok şehirde ciddi tahribata yol açtığını kaydetti.

Gölbaşı, şöyle devam etti:

"Devletimiz hızlı ve etkili müdahalelerle bu zorlukların üstesinden gelmek için önemli adımlar attı. Alınan ekonomik önlemler ve uygulanan politikalar sayesinde ülkemiz yeni bir büyüme dönemine geçiş için sağlam temeller oluşturmuştur. İçinden geçtiğimiz süreçte yerel yönetimlerin ve bölgesel aktörlerin sorumluluğu, çözüm üretme kapasitesi her zamankinden daha kritik bir hale gelmiştir. Diyarbakır gibi potansiyeli yüksek şehirlerimizin hem bölgesel kalkınmaya hem de küresel sorunlara çözüm üretme noktasında önemli bir rol oynayabileceğine inanıyorum. Özellikle tarım, sanayi, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında Diyarbakır'ımızın sahip olduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek bölgesel kalkınmada örnek bir şehir olma hedefini sürdürüyoruz."

"Küresel sistemin kitabı yeniden yazılıyor"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de TÜRKONFED'in 20 yıl önce gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşu olarak yola çıktığını dile getirdi.

"Bugün, 31 federasyon ve 371 dernekle 100 binden fazla şirketi temsil eden Türkiye'nin en kapsayıcı sivil toplum kuruluşlarından biriyiz." diyen Sönmez, makro ekonomik istikrar, büyüme, sürdürülebilir kalkınma, girişimcilik, yenilikçilik, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, iş dünyasında kadın, eğitim, demokratikleşme gibi birçok konuda 100'ün üzerinde çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Sönmez, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin geçirmesi gereken değişimin yolu Diyarbakır ile kesişiyordu. Biz de bu yolda ilk zirveyi 20 yıl önce Diyarbakır'da yapmıştık. Bugün yine Diyarbakır'dayız. Tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan bu kadim şehirdeyiz. Küresel sistemde ve bölgemizde meydana gelen büyük değişimleri, dönüşümleri konuşup değerlendirmek üzere bölgedeki ekonomik, sosyal, siyasi hayatın hep merkezinde yer alan Diyarbakır'da bir aradayız. Dünya bugün de yeni bir altüst oluşa tanıklık ediyor. Küresel sistemin kitabı yeniden yazılıyor. Üstelik bu kez 1990'lardan farklı olarak çok daha köklü bir değişim yaşanıyor. O yıllarda sadece soğuk savaşın sona ermesiyle neoliberal küreselleşme yaygınlaşırken şimdi jeostratejik, ekonomik, ekolojik, demografik, teknolojik, politik çok sayıda değişim ve kriz üst üste geliyor."

"Enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına devam etmek gerekecek"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜRKONFED'in 20. yılına ulaşmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Kadınların iş gücüne katılımının artırılması gerektiğini kaydeden Turan, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için kreş ve bakım evleri gibi kurumsal mekanizmaların yaygınlaştırılması, iş-özel yaşam dengesini gözeten uygulamalarının öne çıkarılması gerektiğini anlattı.

Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün, bağımsız ve gönüllü iş dünyasının 20 yıla yakın bir birliktelikle daha kalkınmış, daha demokratik, rekabet gücü daha yüksek bir Türkiye ideali için oluşturduğu ortak aklın ve bunun kurumsallaşmasının ulaştığı aşamayı, yani TÜRKONFED'i görmekten, eski başkanınız, bir kardeşiniz olarak büyük gurur duyuyorum. TÜSİAD olarak 20 yıldır sizlerle el ele yürümemizin temelinde de Türkiye'de sivil toplumun gelişmesine olan inancımız yatıyor.

Enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına ve ekonomideki soğumaya devam etmek gerekecek. Bu da hem reel kesimin hem de hane halklarının karşı karşıya olduğu zorlukların biraz daha süreceği anlamına geliyor."

Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Türk, Diyarbakır'ın tarihi ve ekonomik potansiyeline değindi.

Yapımı devam eden Silvan Barajı Projesi'nin tamamlanmasıyla 235 bin hektarlık alanın sulanabilir hale geleceğini belirten Türk, bunun tarıma dayalı sanayinin gelişme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Türk, "Bölgenin en büyük dezavantajı tüketim pazarları ve limanlara olan uzaklığı. Bu dezavantajları ortadan kaldıracak teşvik politikaları ve lojistik altyapı çalışmaları ile yatırımcının bölgede yatırım yapmasının önü açılmalı." ifadelerini kullandı.

Programda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de bir konuşma yaptı.

Daha sonra "2025'e Girerken Küresel Riskler ve Yerel Çözümler" paneli düzenlendi.

Zirvenin sonunda Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da "İkinci Yüzyılda Kalkınmanın Dinamikleri" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.