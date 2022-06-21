-Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in iş birliği protokolünün imzalanması

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar'ın açıklamaları

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in açıklamaları

Protokol töreninden katılımcılardan detay TÜRKPATENT'in "coğrafi işaret" verdiği ürünleri Yunus Emre Enstitüsü yurt dışında tanıtacak

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar:

"Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliğini önemsiyoruz, ortak faaliyetleri gerçekleştirmek için her türlü katkıyı sağlayacağız"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş:

"Anlaşmayla başka ülkelerle ilişkilerimize katma değer katacağız. Belirli miktarda ihracat değil, daha değerli ihracat yapılacak"

ANKARA - Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) "coğrafi işaret" vererek tescillediği ürünler, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve dış temsilcilikleri aracılığıyla yurt dışında tanıtılarak, hem ihracat potansiyelleri artırılacak hem de katma değerleri yükseltilecek.

TÜRKPATENT ile YEE arasında konuya ilişkin iş birliği protokolü Enstitüde düzenlenen törenle imzalandı.

TÜRKPATENT Başkan Vekili Cemil Başpınar, törende yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün, Türkiye'nin tescilli coğrafi işaretli ürünlerinin uluslararası düzeyde tanıtılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Söz konusu ürünlerin Türkiye için yüksek katma değer yaratan ürünler olduğuna işaret eden Başpınar, "1139 tescilli coğrafi işaretli ürünümüz var. Avrupa Birliği (AB) tarafından yani uluslararası düzeyde tescilli 8 ürünümüz var. YEE, Türkiye'yi ve Türk sanatını dünyada tanıtmak için çok başarılı işler ortaya koyuyor. Coğrafi işaretler konusu, Türk mutfağı ve gastronomisi anlamında da önemli girdiler sağlayacaktır. Dolayısıyla söz konusu iş birliğini önemsiyoruz, ortak faaliyetleri gerçekleştirmek için her türlü katkıyı sağlayacağız. Bu imzaların kağıt üzerinde kalmasını istemiyoruz. 3 ay sonra ne tür kazanımlar elde ettiğimizi takip edip tekrar değerlendireceğiz." dedi.

"Daha değerli ihracat yapılacak"

YEE Başkanı Şeref Ateş de Enstitünün Türkiye'yi dünyaya tanıtan, Türk insanı ile dünya insanı arasında bağ kuran bir kurum olduğunu bildirdi.

Yabancı ülkelerin Türkiye'ye güven duyması için doğru şekilde tanıtımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Ateş, ülkenin markalaşan düşüncelerini patent yöntemiyle koruyan TÜRKPATENT ile yol almanın çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Ateş, yörelerin olağanüstü zenginliğini yansıtan ürünlerin dünyada tanıtılmasının ihracatı da artıracağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Anlaşmayla başka ülkelerle ilişkilerimize katma değer katacağız. Belirli miktarda ihracat değil, daha değerli ihracat yapılacak. Dünya çapında 65 merkez ve yüzlerce personelimizle Türkiye'nin güzel değerlerini TÜRKPATENT ile dünyaya taşıyacağız. Bunları, festival ve etkinlik kapsamında gerçekleştireceğiz. Ayrıca ürünleri, hazırladığımız eğitim setlerinin içine gerek dijital ortamda filmler çekmek gerek fiziki materyal şeklinde hikayeleştirmek gerekse de hikayelere ürün yerleştirmek yöntemleriyle tanıtacağız."