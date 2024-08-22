TÜRKPATENT ve EPO işbirliğiyle PATLIB 2024 Konferansı Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

TÜRKPATENT ve EPO işbirliğiyle PATLIB 2024 Konferansı Ankara'da düzenlenecek

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Avrupa Patent Ofisi (EPO) işbirliğiyle düzenlenen PATLIB 2024 Konferansı, 19-20 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Konferans, sınai mülkiyet alanındaki güncel gelişmelerin ve stratejilerin tartışıldığı bir platform sunacak.

22.08.2024 17:47
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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Avrupa Patent Ofisi (EPO) işbirliğiyle düzenlenen, sınai mülkiyet alanının en önemli organizasyonlarından biri olan "PATLIB 2024 Konferansı", 19-20 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, hibrit formatta gerçekleşecek olan konferans, sınai mülkiyet alanındaki en güncel gelişmelerin ve stratejilerin tartışıldığı, katılımcılar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlandığı önemli bir platform sunacak.

Avrupa Patent Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin ulusal patent ofislerinin işbirliği politikaları çerçevesinde, her yıl farklı bir üye ülkede düzenlenen PATLIB Konferansı, bu yıl 19-20 Eylül'de Ankara'da yapılacak. PATLIB Konferansı'na, ulusal patent ofisleri ve PATLIB Merkezlerinden temsilciler katılacak, etkinlikte sınai mülkiyet alanındaki en yeni gelişmeler ve uygulamalar paylaşılacak.

"Ülkemizde 54 PATLIB Merkezi bulunuyor"

TÜRKPATENT Başkanı Zeki Durak'ın görüşlerine de yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"PATLIB 2024 Konferansı'nın, sınai mülkiyet alanında ülkemizin geldiği noktayı uluslararası düzeyde bir kez daha gözler önüne sermesi açısından büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu konferans, hem ülkemizdeki hem de uluslararası düzeydeki paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak yenilikçiliği teşvik edecek önemli bir etkinlik olacaktır. Ülkemiz, 54 PATLIB Merkezi ile Avrupa Patent Sözleşmesi'ne taraf 39 ülkede ilk sırada yer alıyor. Türkiye'nin PATLIB Merkezleri ile elde ettiği başarı, sınai mülkiyetin önemini kavrayan bir ekosistemin göstergesidir."

PATLIB nedir?

PATLIB, Avrupa Patent Ofisi nezdinde, patent araştırma ve patent stratejisi konusunda uzmanlaşmış, aynı zamanda yabancı dil yetkinliğine sahip birimlerin adı.

Türkiye'de, 310 TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Birimi, araştırmacılardan akademisyenlere, sanayicilerden buluş sahiplerine kadar geniş bir yelpazede sınai mülkiyet haklarıyla ilgili bilgi ve doküman erişimini kolaylaştırmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Konferans, çevrim içi olarak da takip edilebilecek. Katılmak isteyenler, https://www.epo.org/en/news-events/events/patlib2024 adresinden kayıt yaptırarak, etkinliği izleyebilecek.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜRKPATENT ve EPO işbirliğiyle PATLIB 2024 Konferansı Ankara'da düzenlenecek - Son Dakika

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