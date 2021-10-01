Türksat, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda yerini alacak

Türksat AŞ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 6-8 Ekim'de gerçekleştirilecek 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda yerini alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ana teması "Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme" olarak belirlenen ve 55 farklı ülkeden üst düzey yetkililerin katılım sağlayacağı Şura'da, mega ulaşım projeleri, Kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın ve bütünsel kalkınmayı destekleyecek Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi konuları ile bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.

Kara, demir, deniz ve hava yolları ile haberleşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların panellerde yer alacağı Şura'da, ayrıca çeşitli ülkelerden bakan ve bakan düzeyinde katılımla Ulaştırma Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak.

Türksat, etkinlikte stant açacak.