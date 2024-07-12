Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ikinci ateşleme sürecinin başladığını duyurdu. Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörüngesine doğru ilerlediğini ve akşam saatlerinde ikinci ateşlemesinin gerçekleştirileceğini belirtti. Uydunun test yörüngesine ulaşması için toplamda 5 ateşleme yapılması gerektiğini söyleyen Uraloğlu, sabırsızlıkla hizmete başlama anını beklediklerini ifade etti.

12.07.2024 21:01
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ikinci ateşleme sürecinin başladığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Uraloğlu, yer sabit yörüngede görev alan Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın akşam Türkiye saatiyle 20.00 civarında ikinci ateşleme sürecinin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gururumuz Türksat 6A aşama aşama yörüngesine doğru ilerliyor. Haberleşme uydumuzun fırlatmadan sonra test yörüngesine ulaşması için kimyasal itki sistemiyle 5 ateşleme yapması gerekiyordu. Yörünge düzeltme ve 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. İkinci ateşleme tam 69 dakika sürecek ve bu kısım tamamlanacak. Sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başladı - Son Dakika

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