Türksat 6A Uydusundan İlk Sinyal Başarıyla Alındı

CAPE Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusundan ilk sinyalin başarıyla alındığını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusuna ilişkin son durumu paylaştı.
Uraloğlu, paylaşımında "Ve uydumuzdan ilk sinyali, planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Uydudan ilk sinyalin alınması, fırlatma ve uydunun roketten ayrılma sürecinin başarıyla tamamlandığı anlamına geliyor.
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