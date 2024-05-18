Türksat AŞ, SEDEC 2024 Fuar ve Konferansı'na iletişim desteği verecek - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat AŞ, SEDEC 2024 Fuar ve Konferansı'na iletişim desteği verecek

Türksat AŞ, SEDEC 2024 Fuar ve Konferansı\'na iletişim desteği verecek

Türksat AŞ, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle, Ankara'da düzenlenecek SEDEC 2024 Fuar ve Konferansı'na iletişim desteği sağlayacak. Etkinlik, anayurt ve sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma alt sistemleri konularında ulusal ve uluslararası katılımcıları bir araya getirecek ve güvenlik, savunma ve uzay sektörleri ile dünyadaki yeni eğilimler ve ihtiyaçları değerlendirecektir. Kamu kesiminden üst düzey yöneticiler ve uzmanların katılacağı etkinlik, 53 ülkeden temsilciler ile sanayicileri buluşturacaktır.

18.05.2024 12:21
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Türksat AŞ, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle, güvenlik ve savunma sanayi sektörüne yönelik olarak Ankara'da düzenlenecek SEDEC 2024 Fuar ve Konferansı'na iletişim desteği verecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu fuar ve konferans, 21-23 Mayıs tarihlerinde ATO Congresium'da organize edilecek.

Türksat AŞ'nin iletişim desteği vereceği etkinlik, anayurt ve sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma alt sistemleri konularında ulusal ve uluslararası tüm oyuncuları bir araya getirecek. Ayrıca, güvenlik, savunma ve uzay sektörleri ile dünyadaki yeni eğilimler ve ihtiyaçlar değerlendirilecek.

Kamu kesiminden üst düzey yöneticiler ve uzmanların katılacağı etkinlik, 53 ülkeden temsilciler ile sanayicileri buluşturacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türksat AŞ, SEDEC 2024 Fuar ve Konferansı'na iletişim desteği verecek - Son Dakika

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