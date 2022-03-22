Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2022 dolayısıyla resepsiyon verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2022 dolayısıyla resepsiyon verdi

22.03.2022 05:01
Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2022 dolayısıyla resepsiyon verdi

Türkiye'nin uydu alanında faaliyet gösteren firmaları Türksat AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve PROFEN, Satellite 2022 fuarı kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin uydu alanında faaliyet gösteren firmaları Türksat AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve PROFEN, Satellite 2022 fuarı kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda resepsiyon düzenledi.

Satellite 2022 Fuarı, dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getirdi.

Fuar kapsamında Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN firmalarının ev sahipliğinde Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, burada yaptığı konuşmada, uydu teknolojisinin önemini vurguladı.

Türk firmalarının Satellite 2022 Fuarı kapsamındaki iş birlikleri ve diyaloglarının uydu teknolojisini geliştireceğini belirten Mercan, bu teknolojilerin barışçıl amaçlarla kullanılmasını tercih ettiklerini dile getirdi.

Mercan, telekomünikasyon teknolojilerinin insanların günlük hayatını etkilediği ve büyük önem taşıdığının altını çizerek, Türkiye'nin telekomünikasyon ve uzay teknolojilerinin öneminin bilincinde bir ülke olduğunu aktardı.

Türk şirketlerinin başarısının üçüncü taraflarla verimli iş birliğini de içerdiğini kaydeden Mercan, bu sektörde Türk ve Amerikan şirketleri arasındaki ortaklıların daha da geliştirilmesini beklediklerini söyledi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise uzay endüstrisindeki tüm gelişmeleri görüşmek üzere her yıl Washington'da bir araya geldiklerini belirtti.

Fuar kapsamında düzenlenen resepsiyonun geleneksel hale geldiğine işaret eden Ertok, tüm ortakların bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarını aktardı.

YORUMLAR
500
Dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2022'ye Türkiye çıkarması Dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2022'ye Türkiye çıkarması

Washington Büyükelçiliği, Washington, Türkiye, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2022 dolayısıyla resepsiyon verdi - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş balıkçıda görüntülendi! Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor
00:43 Dünya devleri Eljif Elmas'ın peşinde! Fenerbahçe'nin kasasına 1.5 milyon euro bonus girebilir
00:09 Polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi ile ilgili gelen eleştirilere Bakan Soylu'dan yanıt: Dengesizlik vardı
00:05 2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı
23:50 Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, kendisinden iş isteyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı
23:32 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Türkiye-Portekiz maçını yorumlayacak
23:11 Et ve Süt Kurumu fiyatlara yüzde 48 zam yaptı
22:27 Stefan Kuntz milli takıma çağrılmayan Arda Güler hakkında konuştu: 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncu
22:23 Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi
22:15 Biden, siber saldırı uyarısında bulundu! Rusya'ya tepki göstererek: Püskürteceğiz, gerekirse cevap vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 05:08:23. #1.12#
SON DAKİKA: Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2022 dolayısıyla resepsiyon verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement