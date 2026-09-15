TÜRKSAT Model Uydu Yarışması finalinde 15 takım Aksaray'da fırlatma yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜRKSAT Model Uydu Yarışması finalinde 15 takım Aksaray'da fırlatma yapacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKSAT ve TEKNOFEST işbirliğiyle düzenlenen 11. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başladı; en iyi 15 takım yarın ve 17 Eylül'de Aksaray'daki Hisar Atış Alanı'nda fırlatma gerçekleştirecek. 10 ülkeden 28 yabancı takımın başvurduğu organizasyona 302 takım katıldı, kazananlar 18 Eylül'de belirlenecek.

TÜRKSAT AŞ ve TEKNOFEST işbirliğinde düzenlenen "11. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması"nda final heyecanı başlarken, yarın uydu fırlatmaları yapılacak.

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamada, yarışmanın gençlerin uzay ve havacılık teknolojileri alanındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Üniversite öğrencilerine teorik bilgileri gerçek bir uzay projesine dönüştürme ve sistem mühendisliği süreçlerini uçtan uca deneyimleme fırsatı sunan yarışmanın, bu yıl uluslararası arenada da rekor düzeyde ilgi gördüğü vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"11. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda final heyecanına bugün start verildi. Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Malezya, Azerbaycan, Macaristan, Özbekistan, Arnavutluk, Dominik Cumhuriyeti, Sri Lanka ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere 10 ülkeden 28 yabancı takımın başvurduğu organizasyona 302 takım katıldı. Ağustosta tamamlanan zorlu yeterlilik incelemesi sürecini başarıyla geçen en iyi 15 takım fırlatmalara yarın başlanacak. Takımlar yarın ve 17 Eylül'de Aksaray'da Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilecek büyük finalde şampiyonluk için mücadele edecek."

Açıklamada, yarışmanın bu yılki ana konseptinin Stabil İniş Güdümlü Mekanik Aktüatör (SİGMA) olarak belirlendiği, bu konseptin bir sistemdeki tüm bileşenlerin sıfır hatayla ve yüksek görev güvenilirliğiyle çalışma kabiliyetini temsil ettiği bildirildi.

Model uydular elektronik harp ve dış saldırı ortamına hazırlanacak

Bu yıl takımların eş eksenli rotor, tek rotorlu veya uçuş süresince mekanik olarak tetiklenebilen iniş sistemleri üzerinde çalışarak yönelim kontrolü, stabilizasyon ve itki sistemlerinde yenilikçi çözümler geliştireceği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"İrtifa geçişlerinde aşamalı ayrılma mekanizmaları tasarlayacak olan genç mühendis adayları, basınç, zaman ve uçuş durumu gibi parametreleri işleyerek görev senaryolarını otonom olarak ve güvenle yönetecek. Gençler bunların yanı sıra çok modüllü veri aktarım sistemleri ve kriptolu güvenilir haberleşme altyapıları kurarak yüksek irtifa ortamında eş zamanlı takibi de sağlayacak. Üniversiteli genç mühendisler, yarışmayla uzayda görev yapan haberleşme uydusunun üstlendiği zorlu ve karmaşık görevleri, sadece 20-25 santimetrelik mini uydulara sığdırarak gökyüzünde gerçeğe dönüştürecek."

Açıklamada, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonuna uygun olarak tasarlanan yarışmada gençlerin, bu yıl gerçek bir uydunun uzayda karşılaşabileceği en zorlu saha şartlarını da birebir tecrübe edeceği ifade edildi.

Bu aşamada öne çıkan TÜRKSAT Z.I.R.H (Zararlı İnterferanslara Karşı Rezistanslı Haberleşme) göreviyle öğrencilerin, model uydularını olası bir elektronik harp ve dış saldırı ortamına hazırlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İletişimi koparmaya çalışan dış sinyal bozuculara karşı uydularını özel kaplamalarla fiziki olarak koruyacak olan takımlar, geliştirdikleri akıllı yazılımlarla haberleşmenin kesintisiz sürmesini güvence altına alacak. Bir diğer zorlu etap olan S2D-IOT Telekomut (Uydudan Cihaza Komut) göreviyle ise uçuş sırasında yerden model uyduya şifreli bir komut gönderilecek. Ayrıca 'Konum Koruma' göreviyle model uyduların, 200 metre irtifada rüzgar ve sarsıntıya rağmen 10 saniye boyunca dengesini hiç bozmadan havada asılı kalarak stabilizasyon yeteneklerini kanıtlamaları beklenecek."

Yarışmada kazanan takımların 18 Eylül'de belirleneceği belirtildi.

Kaynak: AA

Teknofest, Havacılık, Aksaray, Türksat, Ekonomi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRKSAT Model Uydu Yarışması finalinde 15 takım Aksaray'da fırlatma yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Çiftlikte büyük kayıp Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu Çiftlikte büyük kayıp! Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu
Henüz 16 yaşında Evinden çıkanlar cezaevine soktu Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Sergen Yalçın Arda Güler’i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

13:03
Başsavcılık “İfadeye çağrıldım“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı yalanladı
Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
12:44
Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı “İskender Büyük“ detayı bomba
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! "İskender Büyük" detayı bomba
12:43
Suudi Arabistan’da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
12:04
Ve Galatasaray’da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
11:41
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi Psikoloğun kocası doktoru dövdü
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi! Psikoloğun kocası doktoru dövdü
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 13:31:06. #.0.3#
SON DAKİKA: TÜRKSAT Model Uydu Yarışması finalinde 15 takım Aksaray'da fırlatma yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement