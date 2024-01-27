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Türksat, Uyduları Üzerinden Yayın Yapan Kanalların Frekans Listesini Güncelledi - Son Dakika
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Türksat, Uyduları Üzerinden Yayın Yapan Kanalların Frekans Listesini Güncelledi

Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesinde güncelleme yaparak, yayınların izlenmesi için ek bir antene ihtiyaç olmadığını duyurdu. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu olan uydu alıcıları için herhangi bir ayar yapılmasına gerek olmadığı belirtildi. TKGS ile uyumlu olmayan alıcılar için ise frekans ayarlarının yapılandırılması gerektiği ve frekans listesine Türksat'ın resmi internet sitesinden ulaşılabileceği açıklandı.

Türksat, Uyduları Üzerinden Yayın Yapan Kanalların Frekans Listesini Güncelledi
27.01.2024 - 10:23,  Güncelleme: 10:24
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Türksat, uyduları üzerinden yayıncılık yapan televizyon ve radyo kanallarının frekans listesinde güncellemeye gitti.

Türksat'tan yapılan açıklamada, ülkedeki şifreli ve şifresiz tüm kanalların frekans ve yayınlarının Türksat'ın dört farklı haberleşme uydusu üzerinden verildiği belirtilerek, söz konusu yayınların izlenmesi için ek bir antene ihtiyaç bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut anten ayarlarında değişiklik yapılmasına gerek olmamakla birlikte Türksat uydularındaki kanalların güncel frekanslarının zaman zaman değiştiğine işaret edildi.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu bir uydu alıcısı varsa, herhangi bir ayar yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilen açıklamada, uydu alıcılarının yeni frekansları otomatik olarak güncelleyeceği bildirildi.

Uydu alıcısı TKGS ile uyumlu olmayan alıcılar için ise frekans ayarlarının yapılandırılarak şebeke taraması yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, frekans listesine "https://uydu.turksat.com.tr/turksat-frekans-listesi" linkinden ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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