 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türksat Uydularıyla 2 Bin 227 Köy Okuluna İnternet Bağlantısı Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türksat Uydularıyla 2 Bin 227 Köy Okuluna İnternet Bağlantısı Sağlandı

Karasaldan gerekli altyapı kurulamadığı için internet bağlantısı bulunmayan 2 bin 227 köy okulunda, Türksat uyduları sayesinde dijital dünyaya erişim sağlandı. Türksat AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, köy okullarına verilen geniş bant internet hizmeti, Türksat VSAT antenleri ve uyduları kullanılarak yaygınlaştırılıyor. 2021 yılında 1366 köy okuluna internet bağlantısı sağlanırken, bu sayı 2 bin 227'ye yükseldi. Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle bu okullara verilen uydu internet hızı 100 Mbps'nin üzerine çıkarıldı ve altyapısı olmayan tüm okullarda yüksek hızda internet hizmeti yaygınlaştırılması planlanıyor.

Türksat Uydularıyla 2 Bin 227 Köy Okuluna İnternet Bağlantısı Sağlandı
22.12.2023 - 10:33,
Abone Ol

Karasaldan gerekli altyapı kurulamadığı için internet bağlantısı bulunmayan 2 bin 227 köy okulunda, Türksat uyduları sayesinde dijital dünyaya erişim sağlandı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, gerekli altyapısı olmadığı için internet kullanamayan köy okullarına, şirket uyduları üzerinden verilen geniş bant internet hizmetinin alanı genişliyor.

Özellikle sarp arazilerde bulunan ve karasal bağlantının bulunmadığı köy okullarının internete kavuşturulması amacıyla kuruluş tarafından Türksat VSAT (Küçük Çaplı Uydu İstasyonu) anteni kurulumları yapılıyor. Bu kapsamda 2021 yılında 1366 köy okuluna internet bağlandı. Geçen yıl bu sayı 1817 olurken, bu yıl da yüzde 22,6 artışla 2 bin 227'ye yükseldi.

Yüksek hızda internet yaygınlaştırılacak

Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle bu okullara verilen uydu internet hızı ise 100 Mbps'nin üzerine çıkarıldı. VSAT antenleri ile Türksat uyduları üzerinden yüksek hızda internet hizmetinin, altyapısı olmayan tüm okullarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Türksat AŞ arasında, okullara şirkete ait haberleşme uyduları üzerinden internet hizmeti sağlanmasına ilişkin protokol 2019 yılında imzalanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Türksat, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türksat Uydularıyla 2 Bin 227 Köy Okuluna İnternet Bağlantısı Sağlandı - Son Dakika


11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58
Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53
GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53
Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
10:27
Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor
10:23
Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
10:06
7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor

Son Dakika
11:05 Görüntüler maçtan sonra ortaya çıktı! Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saydı
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53 GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53 Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
10:27 Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor
10:23 Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
10:06 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor
09:08 Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56 İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
08:52 Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 11:21:08. #1.11#
SON DAKİKA: Türksat Uydularıyla 2 Bin 227 Köy Okuluna İnternet Bağlantısı Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement