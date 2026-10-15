TÜRKŞEKER'in 2026 pancar fiyatı 3 bin 720 lira olunca Yozgatlı üretici tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜRKŞEKER'in 2026 pancar fiyatı 3 bin 720 lira olunca Yozgatlı üretici tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜRKŞEKER\'in 2026 pancar fiyatı 3 bin 720 lira olunca Yozgatlı üretici tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKŞEKER, 2026 şekerpancarı alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira açıkladı. Yozgatlı üreticiler fiyatı maliyetleri karşılamadığı için yetersiz buldu; Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, ekim alanlarının geçen yıla göre yüzde 25 azaldığını bildirdi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - TÜRKŞEKER tarafından 2026 yılı şekerpancarı alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak açıklaması, Yozgat'ta üreticilerin tepkisini çekti. Mazot, gübre, elektrik ve işçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğunu anlatan çiftçiler, verilen fiyatın maliyeti zor kurtaracağını, fiyatın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylediler.

TÜRKŞEKER tarafından 2026 yılı şekerpancarı alım fiyatının kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 lira olarak belirlenmesinin ardından fiyatın yetersizliğine dikkat çeken Yozgat bölgesi çiftçileri, önümüzdeki yıl ekim yapan çiftçi sayısının daha da düşeceğini belirtti. Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de Yozgat'ta geçen yıla göre bu yıl ekim alanlarının yüzde 25 oranında azaldığını, girdi maliyetlerinin yüksek, alım fiyatlarının düşük olmasının bu gerilemede etken rol oynadığını bildirdi.

İnceçayır köyünde yağmur altında şekerpancarı söken çiftçilerden Resul Karakavak, "Maliyetler altında çok eziliyoruz. Seneye benim fikrim, kararım ekmeyeceğim. Benim gibi düşünenin çok var. Maliyet nasıl olacak, 100 liraya mazot yakıp da şu günde? Bugün şu traktörün deposu 10 bin liraya doluyor. Bir günde de üflüyor mazotu bu traktör. 10 bin lira yakıt yakaraktan ne kazanacaksın? Hiç tatmin edici bir fiyat değil. Benim maliyetimi kurtarmaz" dedi.

"BEKLEDİĞİMİZ FİYAT DEĞİL"

Çiftçi Ali Osman Erciyes de, "Şeker pancarı fiyatları açıklandı. Bizi tatmin etmedi. Beklediğimiz fiyat değil. Beklediğimiz fiyat 4 bin 200, 4 bin 300 lira civarındaydı. 3 bin 720 lira maliyetin altında zaten, maliyetimiz çok arttı. Gübre, mazot, tohum. Bu yıl afet oldu. İki defa ektiğimiz yerler oldu. Girdi maliyetimiz çok arttı bu yıl. Ama beklediğimiz fiyat bu değil. 3 bin 600-3 bin 700 lira maliyetimiz var. Kar yapmadıktan sonra bu işi yapmanın bir anlamı yok. Genç çiftçiyim. Yapmaya çalışıyoruz ama inan ki yapılacak derecede değil" ifadelerini kullandı.

Muharrem Erciyes ise, "Bu sene şekerpancarı fiyatı bize göre uyuşmadı. Afet oldu, ikinci ekimi yaptık. Maliyetler çoğaldı bizim için. Zaten mazot başını aldı gitti, gübre de öyle. Her şeyin maliyeti arttığı için bu sene de kar edemeyeceğiz. Maliyetimiz 3 bin 700 lira falan buldu bizimki, başkasını bilmiyorum. Çünkü sertifikalı tohum pahalı olduğu için sıkıntı biraz. Bir de ikinci ekimi yaptığımız için" şeklinde konuştu.

"2026'DA 2025'E GÖRE YÜZDE 25 EKSİK PANCAR EKİMİ"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de geçen sezona göre şekerpancarı ekilişinde azalma olduğunu belirtti, şöyle konuştu:

"Üreticinin girdi maliyetlerine bakılarak fiyat yine düşük çıktı. En kötü şartlarda 4 bin 200 lira bekleniyordu, pancar fiyatı. Bu fiyat ancak çiftçinin kendisini kurtarır. Para kazanacak durumu yok çiftçinin. 10-11 tonu dekardan alacak ki çiftçi, 3 tonu kendine kalsın. Şu anda da 7-8'i geçmiyor pancar, uç uca gelir. Para kazanacağını düşünmüyorum. Zaten bu son 5 yılda pancar ekimi azaldı. Girdi maliyetleri yüksek olduğundan, fiyatın düşük olduğundan pancar üretim azaldı. 2027'de ne olur onu bilmiyorum ama 2026'da 2025'e göre yüzde 25 eksik pancar ekimi. Bu seneki bu fiyat ile biraz daha düşeceğini düşünüyorum. İnşallah çiftçimize hayırlı olur. Bol bereketli bir verim verir. Erken sökümde zarar ettiğini söylüyordu üreticiler, kilo dönmüyor. Fiyat uygun değil. Sıkıntı çekiyorlar. İnşallah hayırlı olur. 4 bin 200 lira olsa, 3 bin 500, 3 bin 600 lira şu an girdi maliyeti var bunun. Ton başına 1.500 lira kalmış olsa dekardan, 8 ton alsa 4 bin lira para kalır. En azından çiftçi ektiğini normal hale getirir. Yüklü para kazanır diye düşünmüyorum ama en azından kendini kurtarırdı. Şu anki verilen fiyat ile çiftçi ucu ucuna geleceğini düşünüyor."

Kaynak: ANKA
TÜRKŞEKEREkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Deniz her şeyi yutuyor Evler göz göre göre yok oluyor Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçına çıktı İşte sonuç Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk!
İstanbul’da 41 yıl sonra bir ilk 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Sarıyer’de dün gece kabus yaşandı Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
09:50
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
09:34
Fenerbahçe’nin 6-0’lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sırası
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
09:28
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
09:07
6’sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:48
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
08:48
İstanbul’da felaketin fotoğrafı Araçlar üst üste yığıldı
İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı
08:37
Kraliyet ailesini sarsan görüntü Prenses hareketsiz halde bulundu
Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu
08:25
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu
Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
08:11
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
08:01
Gazze’de yürekleri yakan görüntü
Gazze'de yürekleri yakan görüntü
07:48
Taksitli alışverişte yeni dönem Artık Bakanlık belirleyecek
Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek
07:15
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 09:51:19. #.0.3#
SON DAKİKA: TÜRKŞEKER'in 2026 pancar fiyatı 3 bin 720 lira olunca Yozgatlı üretici tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei