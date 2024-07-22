TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Samsun'da uluslararası faaliyetler yapmak istediklerini söyledi - Son Dakika
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Ekonomi

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Samsun'da uluslararası faaliyetler yapmak istediklerini söyledi

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Samsun\'da uluslararası faaliyetler yapmak istediklerini söyledi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Samsun'a yaptığı ilk resmi ziyarette, Samsun bölgesinde büyük uluslararası faaliyetler yapmak istediklerini ifade etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı ile yapılan görüşmede, kültürel projeler ve iş birlikleri hakkında fikir alışverişi yapıldı. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Samsun'un tarihi ve kültürel zenginliğinin önemine vurgu yaparak, Samsun bölgesinde uluslararası faaliyetler gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Samsun Valisi Orhan Tavlı ise Türk dünyasının tarihini ve kültürünü yaşatmak için ortak projeler yapacaklarını söyledi.

22.07.2024 11:04
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İlk resmi ziyaretini Samsun'a yapan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Samsun bölgesinde çok büyük uluslararası faaliyetler de yapmak istediklerini söyledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Samsun Valisi Sayın Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Samsun'un kültürel projeleri ve TÜRKSOY ile yapılacak iş birlikleri hakkında verimli bir fikir alışverişinde bulunuldu.

Sultan Raev: "TÜRKSOY olarak Samsun bölgesinde çok büyük uluslararası faaliyetler de yapmak istiyoruz"

Samsun'a önem verdiklerini ifade eden TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, "İlk resmi ziyaretimizi bugün Samsun'da gerçekleştirdik. Samsun bizim Türk tarihi, kültürü bakımından çok zenin bir bölge. Bizim kuruluşumuzda da Samsun'un tarihi, kültürel zenginliği bizim için çok önemli. Samsun Valisi Orhan Tavlı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Yapacağımız projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah TÜRKSOY olarak Samsun bölgesinde çok büyük uluslararası faaliyetler de yapmak istiyoruz. Bugün kurulan bağı, güçlü bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Vali Tavlı: "Türk dünyasını daha ileri taşımak için ortak projelere imza atacağız"

Türk tarihini, kültürünü, yaşatmak ve daha ileri taşımak için ortak projelere imza atacaklarının altını çizen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri Samsun'umuzda TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'i misafir etmekten memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Hep birlikte Türk dünyasının tarihini, kültürünü, yaşatmak ve daha ileri taşımak için ortak projelere imza atacağız. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda her iki taraf da birbirlerine kültürel hediyeler takdim ederken, Sultan Raev Samsun'daki diğer temasları için makamdan ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Orhan Tavlı, Samsun, Kültür, Diplomasi, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Samsun'da uluslararası faaliyetler yapmak istediklerini söyledi - Son Dakika

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