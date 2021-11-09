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TURKSPORU'nun 12'nci sayısı Dergilik'te - Son Dakika

TURKSPORU'nun 12'nci sayısı Dergilik'te

09.11.2021 10:02
TURKSPORU'nun 12'nci sayısı Dergilik'te

Turkcell'in TURSKPORU projesinin önemli adımlarından biri olan TURKSPORU Dergisi'nin 12'nci sayısı yayımlandı.

Turkcell'in TURSKPORU projesinin önemli adımlarından biri olan TURKSPORU Dergisi'nin 12'nci sayısı yayımlandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dergilik uygulamasının özgün içeriklerinden biri olan ve ücretsiz olarak okunabilen TURKSPORU Dergisi, ilk 11 sayısında 1 milyon 900 bini aşkın okuyucuya ulaşmıştı. TURKSPORU Dergisi, 12'nci sayısında da sporseverlere dolu içerikler, dosyalar, başarı hikayeleri ve röportajlar sunuyor.

TURKSPORU Dergisi'nin 12'nci sayısında dosya konusu olarak Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları yer alıyor. Madalya rekoru kırılan Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcuların başarı hikayeleri, Paralimpik Oyunları'nın unutulmaz anları, çok özel analizler ve madalya alan sporcularımızla keyifli röportajlar da spor severlerle buluşuyor. Bunların yanı sıra SportsTV Dijital Yayınlar Yönetmeni Murat Ağca ve Dünya şampiyonu milli paralimpik okçu Yiğit Caner Aydın da TURSKSPORU Dergisi okuyucuları için oyunları analiz etti.

TURKSPORU Dergisi'nin yeni sayısında ayrıca yüzme, atletizm, güreş, işitme engelliler voleybol ve güreşte gelen gurur verici dünya şampiyonlukları, Filenin Sultanları'nın Avrupa üçüncülüğü, Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğu ve onlarca spor dalına dair ilgi çekici içerikler bulunuyor.

Turkcell kullanıcıları TURKSPORU dergisini Dergilik uygulamasından internet paketlerini harcamadan okuyabilirken, tüm operatörlerin kullanıcıları da uygulamayı indirerek dergiye ücretsiz sahip olabiliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TURKSPORU'nun 12'nci sayısı Dergilik'te - Son Dakika Ekonomi


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