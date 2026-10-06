TÜRKTOB Başkanı, 1 milyon 351 bin ton sertifikalı tohum üretimiyle 5. sırayı hedefliyor - Son Dakika
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TÜRKTOB Başkanı, 1 milyon 351 bin ton sertifikalı tohum üretimiyle 5. sırayı hedefliyor

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TÜRKTOB Başkanı, 1 milyon 351 bin ton sertifikalı tohum üretimiyle 5. sırayı hedefliyor
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TÜRKTOB Başkanı Yıldırım, 1 milyon 351 bin ton sertifikalı tohum üretimi bulunduğunu ve sektörün net ihracatçı olduğunu açıkladı. Yıldırım, 1850 firmanın Ar-Ge ve devlet destekleriyle 750 milyon dolarla 10. sırada bulunan sektörü 5. sıraya taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı M. Kayhan Yıldırım, tohumculuk sektöründe yaklaşık 1850 firmanın devlet destekleriyle ve Ar-Ge yatırımlarıyla sektörü ileri noktaya taşıdığını söyledi.

Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'de tohumculuk sektörünün özellikle 2000'li yıllardan sonra kamu ve özel sektör işbirliğiyle ciddi ivme kazandığını ifade etti.

Ülke genelinde tohumculuk alanında faaliyet gösteren 1850 civarında firma bulunduğunu dile getiren Yıldırım, dünya pazarında iddialı olan ve rekabet edebilen çok sayıda yerli firmanın olduğunu belirtti.

Tohumda hem ülke ihtiyacını karşıladıklarını hem ihracat yaptıklarını hem de üretim kapasitesini her yıl artırdıklarını vurgulayan Yıldırım, "Ülke genelinde 1 milyon 351 bin ton sertifikalı tohum üretimimiz var. Bu ciddi bir veri ve hızlı bir ivme kazanmış durumda. Önceki yıllara göre ciddi artış var. Şu anda tohumculuk sektörü olarak net ihracatçı pozisyondayız." dedi.

Yıldırım, dünya tohumculuk piyasasında 12 milyar dolarla ABD'nin ilk sırada, 10 milyar dolarla Çin'in ikinci sırada yer aldığını ve sıralamanın Fransa, Brezilya, Kanada şeklinde devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin ise son yıllardaki gelişmelerle 750 milyon dolarla 10. sırada bulunduğunu aktaran Yıldırım, sektörü 5. sıraya taşımak için de hem Ar-Ge yatırımlarına hem de yurt dışı çalışmalarına ağırlık verdiklerini bildirdi.

Yaklaşık 9 bin tescilli çeşit var

Yıldırım, üretimde çeşitliliği de önemsediklerini vurgulayarak, "Tescilli çeşidimiz 9 bin civarında, bunun yaklaşık 3 bin 800'ü tarla bitkileri ürünü, 3 bin 400'ü sebze, meyve, asma olarak da 1700 civarında tescilli çeşit var. Sürekli de bunlara yenileri eklenmekte." diye konuştu.

Üretimde ve çeşitlilikte iklim değişikliğini de dikkate aldıklarını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda en büyük sıkıntı iklim değişikliği, su sıkıntısı. Ar-Ge yatırımlarımızla yerli milli ıslahımızı geliştirerek daha çok kuraklığa, hastalıklara dayanıklı, su ihtiyacı az olan ürünleri ıslah etmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kendimizi bu alanda güçlendirmemiz gerekiyor. Şu anda da gayet iyi durumdayız. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın sertifikalı tohum, ıslah konusunda ciddi destekleri var. Islah yapan yerli ve milli firmalarımız destekleniyor. Desteklerin daha da artacağına inanıyoruz."

Sektörün gerek desteklerle gerekse Ar-Ge çalışmalarıyla daha da ileri noktalara taşınacağına inandıklarını dile getiren Yıldırım, üretimin artmasıyla ihracatın da bundan olumlu şekilde etkileneceğini kaydetti.

Başkan Yıldırım, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi (ASC 2026), 1-5 Aralık'ta Antalya'nın ev sahipliğinde yapılacağını hatırlatarak, kongrenin sektöre önemli ölçüde katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Asya Pasifik Tohumcular Birliği tarafından Türkiye Tohumcular Birliği ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği iş birliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde organize edilen kongreye 4 bin civarında katılımcı beklediklerini dile getiren Yıldırım, kongrede yeni iş birliklerinin doğabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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