TÜRKTOB Başkanı: Belediyeler Çiftçilere Yerli ve Milli Tohum Dağıtmalı

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, belediyelerin çiftçilere yerli ve milli tohum dağıtması gerektiğini belirterek, "Sektör olarak belediyeler tarafından talep edilecek tohum çeşitlerini ve diğer bitki üretim materyallerini talep edilen miktarda, en uygun sürede ve ithalat değerinden çok daha ekonomik fiyatla yurt içi kaynaklardan karşılamaya hazırız." dedi.
Güler, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2012'de kabul edilen ilgili kanunla belediyelerin kırsal kalkınmayı teşvik etmek, tarımsal altyapıyı geliştirmek, tarımsal projeler ve üretici eğitimleri konusunda geniş görev ve yükümlülükler üstlendiğini anımsattı.
Belediyelerin çiftçileri desteklemek için tohumluk dağıtmasını olumlu karşıladıklarını belirten Güler, "Ancak bu tohumlukları temin etmek için hazırlanan şartnamelerde özellikle ithal etme ya da ithal çeşit şartının koşulmasını çok yanlış buluyoruz. Kısa zaman önce bu konu yonca tohumu üzerinden bir kez daha gündeme geldi. Üstelik belediye yetkilileri tarafından ithal şartının gerekçesi, ne yazık ki yurt içinde yeterli tohumluk bulunamaması olarak kamuoyuna duyuruldu. Yeterli piyasa araştırması yapılmadığı için gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bu açıklamayı, en hafif ifadeyle talihsiz olarak değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Güler, yonca tohumu üretiminin son 10 yılda 11 kat arttığını ve 2023'te 4 bin tona ulaştığını aktararak, ithal edilmek istenen 200 ton yonca tohumunun yurt içinden tedarik edilebileceğini anlattı.
Belediyelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşu olan TÜRKTOB'a her zaman ulaşabileceklerine işaret eden Güler, şunları kaydetti:
"80 bini aşkın üyemizden 4 bini tohum, fidan, fide ve süs bitkisi firmalarından oluşuyor. Tohumculuk sektörü belediyelerin taleplerini karşılayacak üretime ve altyapıya sahiptir. Belediyeler çiftçilerimize yerli ve milli tohum dağıtmalı. Sektör olarak belediyeler tarafından talep edilecek tohum çeşitlerini ve diğer bitki üretim materyallerini talep edilen miktarda, en uygun sürede ve ithalat değerinden çok daha ekonomik fiyatla yurt içi kaynaklardan karşılamaya hazırız. Çoğu üründe kendi ihtiyacını karşılama oranı yüzde 100 olan, yüzde 73 dış ticaret fazlası veren bir sektöre ve Türk ekonomisine, ithal tohum, fidan ve süs bitkisi merakıyla zarar vermeyelim. Toprağımıza ve iklimimize uygun, yerli ve milli firmalarımız tarafından üretilen tohumlukları tercih etmek çiftçimize ve ülkemize sahip çıkmak demektir."
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