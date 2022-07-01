TÜRKTOB ve SÜSBİR'den KDV'de indirim talebi - Son Dakika
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TÜRKTOB ve SÜSBİR'den KDV'de indirim talebi

01.07.2022 10:23
TÜRKTOB ve SÜSBİR'den KDV'de indirim talebi

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR), üreticinin ekonomik olarak rahatlaması için süs bitkilerinden alınan KDV'nin yüzde 8'e indirilmesini talep etti.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR), üreticinin ekonomik olarak rahatlaması için süs bitkilerinden alınan KDV'nin yüzde 8'e indirilmesini talep etti.

TÜRKTOB ve SÜSBİR, süs bitkileri sektörünün Türkiye'nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ve yeşil ekonomiye katkı sağlayacak en önemli alanlardan biri olduğunu belirterek, KDV oranının yüzde 8'e indirilmesini istedi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan TÜRKTOB ve SÜSBİR Başkanı Savaş Akcan, "Yeşil ekonomiye uyum sağlanması, karbon yutaklarının artması, önümüzdeki süreçte ülkece ödeyeceğimiz karbon vergilerinin azalması, kırsalda çiftçi istihdamının, üretimin ve ihracatımızın artması, kısaca milli ekonomimiz ve yerli üretim süs bitkilerimizle nefes almamız için süs bitkilerinden de KDV'nin yüzde 1 olmasa bile yüzde 8'e düşürülmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Akcan, dünyada iklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklıkla mücadele politikalarının hız kazandığına dikkati çekerek, "Diğer yandan iklim değişikliğinin ticaret politikalarıyla bağlantısı da giderek güçlendi. Salgın sonrası dönemde ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir biçimde sağlanması hedefi dünya ekonomisinin neredeyse tüm aktörleri tarafından benimsendi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ile tüm politikalarını yeşil dönüşüm temelinde şekillendiriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde yeşil yatırımları teşvik eden politikalarının kısa sürede ve etkili sonuç vermesi için süs bitkileri sektörünün ürün ve hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanması gerektiğini vurgulayan Akcan, "Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan çevre kirliliği ile savaş ve karbon emisyonlarının azaltılması için süs bitkileri sektörüne her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Ayrıca süs bitkileri sektörünün gıda kadar önemli olduğu küresel Covid salgını sürecinde bir kez daha anlaşıldı" dedi.

Süs bitkileri sektörünün 130 milyon dolar ihracat ile 80 milyon dolar dış ticaret fazlası veren, 1 milyon aileye gelir getiren, peyzaj, inşaat, tohumculuk, nakliye, plastik gibi pek çok iş kolunu da destekleyen bir sektör olduğunu belirten Akcan, "Biz tarımsal üretimin en önemli alanlarından biriyiz. Yan sektörlerimizde birlikte oluşturduğumuz katma değerin artması için daha çok desteklenmemiz gerektiğini defalarca dile getirdik. Şimdi yeni, yeşil, döngüsel ekonominin ana aktörü konumuna geldik" şeklinde konuştu.

Emek yoğun bir üretim yaptıklarını, kırsal iş gücünün artması, en azından yerinde kalması için de vazgeçilmez bir üretim dalı olduklarının altını çizen Akcan, "Yaşadığımız ekonomik süreçte biz de üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Kolay uygulanabilir, hızlı sonuç alınacak ve devletimize yük olmayacak taleplerimizden şu an için sadece birini tekrar gündeme getirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tohumculuk içinde tohum, fide ve fidanda KDV yüzde 1 olarak belirlendi. Aynı üretim alanı içinde olmamıza rağmen KDV oranı yüzde 18 olan tek sektör süs bitkileri kaldı. Rekabet ettiğimiz Avrupa ülkelerinde süs bitkilerinin KDV oranı ortalaması yüzde 8'dir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRKTOB ve SÜSBİR'den KDV'de indirim talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRKTOB ve SÜSBİR'den KDV'de indirim talebi - Son Dakika
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