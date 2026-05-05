TürkTraktör 2026 İlk Çeyrek Cirosunu Açıkladı
TürkTraktör 2026 İlk Çeyrek Cirosunu Açıkladı

05.05.2026 22:49
TürkTraktör, 2026 ilk çeyrek cirosunu 10,05 milyar lira olarak açıkladı; pazar payını koruyor.

TürkTraktör'ün 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam cirosu 10 milyar 55 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, yılın birinci çeyreğinde 5 bin 35 traktörü banttan indiren TürkTraktör, Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 58'ini, ihracatının ise yüzde 71'ini karşıladı.

Geçen yılın genel performansıyla kıyaslandığında pazar payı ile üretim ve ihracattaki konumunu koruyan şirket, 10 milyar 55 milyon lira ciro elde ederek zorlu piyasa koşullarına rağmen operasyonel disiplin odağını korudu. Şirketin net zararı 1 milyar 275 milyon lira, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı ise yüzde 0,3 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada, geçen yıl toplam yüzde 36 daralan Türkiye traktör pazarında, 2026'nın birinci çeyreğinde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 59 daralma görüldüğü, eğilimin sebepleri arasında talep tarafındaki zayıflama, artan girdi maliyetleri ve finansman giderlerinin yanı sıra bir önceki sezondan kaynaklanan sektörel olumsuzlukların belirleyici olduğu aktarıldı.

"Maliyet yapımızı daha etkin yönetmeye odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, Türkiye traktör pazarındaki daralma eğiliminin, bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini belirtti.

Mart ayı sonu itibarıyla 2 markayla toplam yüzde 44,7 pazar payı elde ederek güçlü pazar konumlarını korumaya devam ettiklerini aktaran Sejourne, "Mevcut piyasa koşullarında yönümüzü doğru belirlemek adına fiyatlandırma disiplini ve maliyet kontrolü başta olmak üzere kritik alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026'nın ilk çeyreğinde operasyonel verimliliğimizi artırmaya ve maliyet yapımızı daha etkin yönetmeye odaklandık." ifadelerini kullandı.

Sejourne, bir süredir devam eden zorlu piyasa koşullarına rağmen sektör liderliklerini koruduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"New Holland ve Case IH markalarımızla Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 58'ini, ihracatın ise yüzde 71'ini karşılıyoruz. Bu güçlü konumumuzu korurken, çiftçilerimizin yanında olmaya ve sahadaki varlığımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde iş makineleri alanında da istikrarlı şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kısa vadeli planlardan ziyade orta ve uzun vadeli hareket ediyor, geleceğe güvenle bakıyoruz. Attığımız stratejik adımların yılın geri kalanında daha da etkili sonuçlar üretmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA

