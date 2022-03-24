TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu, Ordu'da değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, zorlu Kovid-19 salgını sürecinde mali müşavirlerin fedakarca çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "İşletmeler ve ekonomiye katkı için katma değer yaratmaya ve değer üretmeye devam ediyorlar." dedi.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret eden Kartaloğlu, gazetecilere, son 2 yıldır tüm dünya gibi Türkiye'nin de Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik yönden zor günler yaşadığını söyledi.

Bu sıkıntının halen sürdüğünü ifade eden Kartaloğlu, bu süreçte meslek mensuplarının, ekonominin çarklarının en azından sorunsuz işleyebilmesi amacıyla ciddi katkılar sunduğu ve sunmaya devam ettiğini aktardı.

Kartaloğlu, geçen yılın son aylarına doğru dolar kurundaki dalgalanmaların işletmeleri bazen zor durumda bıraktığını kaydederek, "Ama mali müşavirler bu zorlu süreçte fedakarca çalışmalarına devam etti. İşletmeler ve ekonomiye katkı için katma değer yaratmaya ve değer üretmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Sektörlerinde yaşanan dijital dönüşüme ilişkin Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"2005 yılından beri bizim alanımızda ciddi bir dijital dönüşüm gerçekleşti. Beyannamelerin elektronik olarak alınmaya başlamasıyla devam eden süreç bugün itibarıyla neredeyse tüm faturaların elektronik ortama dönüşmesine, tüm defterlerin elektronik ortama dönüştüğü bir süreci karşımıza getirdi. Bu sürecin de sağlıklı işleyebilmesinde yine mali müşavirler çok önemli roller üstlenmektedirler."

Kartaloğlu, işletmeler açısından 1 Mart'tan itibaren 2 bin liranın üzerindeki tüm faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Elbette bu süreçte özellikle küçük esnaf zorluklar yaşayacak. Bununla ilgili esnaf ve ticaret odalarının da çeşitli kolaylaştırıcı yazılımlarla esnafımıza yardımcı olması gerekiyor. Ama mali müşavirler bu sürecin de sağlıklı işleyebilmesi için ellerinden geleni yapmaktalar." dedi.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Bahadır Baş, konuşmanın ardından Kartaloğlu'na plaket takdim etti.