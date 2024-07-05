TÜROB Başkanı: Orta Doğu turistlerine yönelik saldırılar münferit olaylardır

Ekonomi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, son günlerde Orta Doğu bölgesinden gelen turistlere karşı yaşananların tamamen münferit olduğunu ve tasvip edilemeyeceğini bildirdi.

Eresin yaptığı açıklamada, İstanbul'da turistlere saldırı girişiminde bulunan bir kişinin tutuklandığını hatırlatarak, "Bu tip olaylar tamamen münferit olarak gerçekleşmiştir ve tasvip edilmesi mümkün olmadığı gibi tüm turistlere de yapılmış bir hareket olarak görülmesi kabul edilemez. Bu tip olaylar Türk turizminin imajını olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gerek Orta Doğu'dan gerekse diğer ülkelerden gelen tüm misafirlere her zaman en iyi misafirperverliği göstermek için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini aktaran Eresin, "Maalesef bu tür durumlar, ülkemizi karalamak isteyen kesimler tarafından fazlasıyla abartılıyor ve özelikle yurt dışında sürekli gündemde tutulmak isteniyor. Misafirlerimizin, halkımızın konukseverliğinin bilincinde olmalarının buna en iyi cevap olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Turizm 54 sektörü etkiliyor"

Müberra Eresin, turizmin Türkiye'nin en önemli sektörleri arasında başı çektiğine dikkati çekerek, çok sayıda hanenin gelirini turizm sektöründen elde ettiğini vurguladı.

Turizmin Türkiye'de direkt olarak 54 sektörü etkilediğini belirten Eresin, şu açıklamada bulundu:

"Türk ekonomisinin can damarlarından biridir. Türkiye için 2024 yılı ziyaretçi sayısı ve turizm geliri hedefimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımızla aynı doğrultuda, 60 milyar dolar turizm geliri, 60 milyon turiste ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşırken, milliyet ayrımı yapmaksızın Orda Doğu'dan Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya kadar dünyanın her yerinden gelen misafirlerimizi memnuniyetle ağırlıyoruz, ağırlamaya da devam edeceğiz. Turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak cari açığın kapatılmasına, ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına güçlü desteğini vermeye devam edeceğine inanıyoruz."