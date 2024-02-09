Turquality ve Marka Uzmanlık-Vizyon Programı İTÜ\'de açıldı

Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği (TDKF) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen Turquality ve Marka Uzmanlık-Vizyon Programı'nın açılışı yapıldı.
İTÜ'nün Ayazağa Yerleşkesi'ndeki açılışa Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın yanı sıra, TDKF Kurucu Başkanı ve Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam ve çok sayıda davetli katıldı.
Yaklaşık 70 saatlik eğitim programında, katılımcılara, Turqualty İş Modeli Algoritması, Finansal Yönetim, Yeni Ürün Geliştirme, Sürdürülebilirlik, Planlama Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Pazarlama-Kurumsal Yönetim,Yapay Zeka ve Dijitalleşme gibi birçok başlıkta eğitim verilecek. Eğitimin sonunda sertifika alanlar, Turquality yapacak şirketlerde istihdam fırsatları yakalayacak.
Tüzmen, gece saatlerinde eğitim alınacağını ancak bu eğitimleri son derece değerli insanların vereceğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:
"Serbest paraşütçüyüm. Açılmadığı zaman işe yaramayan dünyada iki şey var derlerse bir tanesi paraşüttür, diğeri de zeka. Zekayı açmak için İTÜ, 250 senedir bu işi başarıyla devam ettiriyor. Biz de öğrencileri, iş dünyasını, bürokratları bir araya getirip hepsinin iyi bir şekilde etkileşim sağlamasına gayret ediyoruz."
Açılış dersini Bakan Bolat verdi
Çam, açılıştaki konuşmasında, Turquality ve Marka Uzmanlık-Vizyon Programı'nın ilk dersini Bakan Bolat'ın vereceğini belirterek, "Teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. Turquality ve Marka Uzmanlık-Vizyon Programı'yla bugüne kadar Türkiye'de ilk defa sanayiciyi, lideri, uzmanı ve akademisyeni bir araya getirerek hem uygulama hem sonuç alma hem de alınan sonuçların ölçülmesiyle ilgili bir program başlatıldı." dedi.
Çam'ın ardından konuşma yapan Koyuncu da katılımcıları İTÜ'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Türkiye'nin uzun yıllardır ihracat temelli kalkınmayı önceleyen ekonomik politikaları benimsediğini kaydeden Koyuncu, "Bu bağlamda ihracatçı firmalarımıza çok farklı destekler verilmektedir. Maddi teşviklerin yanında, yerli girişimcilerimizin ve üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ihracat uzmanlarının yetiştirilmesi yüksek katma değerli ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesinde son derece önemlidir." diye konuştu.
Açılış dersini Bakan Bolat'ın verdiği Turquality ve Marka Uzmanlık-Vizyon Programı, yarınki eğitimlerle devam edecek.
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