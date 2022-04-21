Türsab Başkanı Bağlıkaya: Hac ve Umrede Tur Maliyetinin Altında Satış Yapmak İsteyenlere Müsaade Edilmeyecek - Son Dakika
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Türsab Başkanı Bağlıkaya: Hac ve Umrede Tur Maliyetinin Altında Satış Yapmak İsteyenlere Müsaade Edilmeyecek

21.04.2022 17:22
Türsab Başkanı Bağlıkaya: Hac ve Umrede Tur Maliyetinin Altında Satış Yapmak İsteyenlere Müsaade Edilmeyecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, “Umrede yeni bir dönem başlıyor. Sektörün 20 yıldır konuştuğu ancak bir türlü çözüme kavuşturulamamış, kangrene dönmüş bir yarası vardı. Artık çözüme kavuşturuldu. Bundan böyle tur maliyetinin altında satış yapmak isteyenlere müsaade edilmeyecek. Yapacak olanlara da ciddi yaptırımlar uygulanacak. Bu, devrim niteliğinde büyük bir karardır” dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, "Umrede yeni bir dönem başlıyor. Sektörün 20 yıldır konuştuğu ancak bir türlü çözüme kavuşturulamamış, kangrene dönmüş bir yarası vardı. Artık çözüme kavuşturuldu. Bundan böyle tur maliyetinin altında satış yapmak isteyenlere müsaade edilmeyecek. Yapacak olanlara da ciddi yaptırımlar uygulanacak. Bu, devrim niteliğinde büyük bir karardır" dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB İstanbul Asya Bölge Temsil Kurulunun düzenlediği iftar yemeği programında seyahat acentesi temsilcileriyle bir araya geldi.

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, seyahat acentelerinin haklarının korunması üzerine alınan kararları açıkladı. Bağlıkaya şunları söyle:

"BU, DEVRİM NİTELİĞİNDE BÜYÜK BİR KARARDIR: Uzun bir hasretin ardından hac ve umre açıldı. Hac ve umre acentelerimize bunun dışında müjdeli haberlerimiz de var. 19 Nisan 2022 tarihinde Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, seyahat acentelerimize haklarının korunması ve çıkarlarının gözetilmesi adına çok önemli kararlar alındı. Umrede yeni bir dönem başlıyor. Sektörün 20 yıldır konuştuğu ancak bir türlü çözüme kavuşturulamamış, kangrene dönmüş bir yarası vardı. Artık çözüme kavuşturuldu. Bundan böyle tur maliyetinin altında satış yapmak isteyenlere müsaade edilmeyecek. Yapacak olanlara da ciddi yaptırımlar uygulanacak. Bu, devrim niteliğinde büyük bir karardır.

MUNAZZIM GÖREVLİSİ VİZESİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ: Munazzım (sıralayıp dizen, tanzim eden) görevlisi vizeleri sorunu da çözüldü. Yıllardır munazzım görevlilerine, ancak hacdan önceki işlemleri tamamlayabilmelerine imkan veren bir defaya mahsus olmak üzere ve hac dönemini kapsamayan sınırlı bir vize verilmekteydi. Hac döneminde bu görevlilerin orada bulunmaları mümkün olamıyordu. İlk defa bu sene munazzım görevlileri, hac vizeleriyle olması gerektiği gibi hacılarla birlikte kutsal topraklarda olacaklar. Vize alabilmek için yüksek miktarda ücretler ödemelerine, hacıların yanına ulaşabilmek için çeşitli zahmetler ve eziyetler çekmelerine gerek kalmayacak. Ayrıca, son günlerde yaşanmakta olan pasaport işlemlerindeki uzun süreli gecikmelerle ilgili olarak umre yolcularının etkilenmemesi adına ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. Konunun önemi ve yaşanabilecek mağduriyetler kendilerine izah edildi. Gerçekleştirilen bu görüşmeler neticesinde, başvuranın pasaport başvurusu esnasında ilgili görevliye umreye gideceğini ifade ederek durumunun aciliyetini belirtmesi halinde pasaportunun aynı gün kargoya verileceği ve bu hususla ilgili olarak hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına müsaade edilmeyeceği belirtildi."

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İstanbul, Türkiye, Umre, Hac, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Türsab Başkanı Bağlıkaya: Hac ve Umrede Tur Maliyetinin Altında Satış Yapmak İsteyenlere Müsaade Edilmeyecek - Son Dakika


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