TÜRSAB Başkanı Moskova\'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulundu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulundu.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Bağlıkaya ve beraberindeki heyet, 22 Mart'taki terör saldırısında yaşamını yitirenleri anmak ve taziyelerini bildirmek için Moskova'ya gitti.
Saldırının gerçekleştirildiği Crocus City Hall'ün önüne hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bırakan heyet, daha sonra Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'u ziyaret etti. Heyet, burada ATOR Başkanı Maya Lomidze ve birlik yöneticileriyle bir araya geldi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bağlıkaya, Türkiye'de de geçmişte terör saldırıları yaşandığını, bu nedenle Rusya'nın acısını çok iyi anladıklarını belirtti.
Bağlıkaya, "Dünyada şiddetin, terörün egemen olmaması için kardeşliğe, dostluğa verilecek değer, bugün her zamankinden fazla önem kazanıyor. İnsanları ve kültürleri birbirine yaklaştıran turizm, dostluk köprülerinin kurulmasında, barışın ve kardeşliğin tesisinde her zaman en önemli role sahip olmuştur. Bu anlamda turizmin yaralarımızı sarmada ve acılarımızı bir nebze olsun dindirmede önemli bir işlevi olduğuna inanıyoruz. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak tüm Rus halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
ATOR Başkanı Maya Lomidze de bu ziyaretin kendileri için çok büyük anlam taşıdığını belirterek şunları kaydetti:
"Bu terör eylemi hepimizi derinden etkiledi. Her birimizin orada ya bir akrabası ya da bir dostu bulunuyordu. Sizin desteğiniz ve söylediğiniz sözler bu anlamda bizi çok etkiledi. Keşke bu olay vesilesiyle değil, turizmi daha da geliştirmek adına bir araya gelmiş olsaydık. Bir daha benzer acılar yaşanmamasını temenni ediyoruz."
Heyette, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş, Incoming Turizmi İhtisas Başkanı Orhan Sancar, TÜRSAB Başkan başdanışmanları Hamit Kuk ve Soner Bacaksız ile Kamran Bagıyev yer aldı.
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