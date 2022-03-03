TÜRSAB, Rusya ve Ukrayna büyükelçileri ile görüştü - Son Dakika
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TÜRSAB, Rusya ve Ukrayna büyükelçileri ile görüştü

03.03.2022 21:55
TÜRSAB, Rusya ve Ukrayna büyükelçileri ile görüştü

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Rusya ve Ukrayna'nın büyükelçileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Rusya ve Ukrayna'nın büyükelçileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamada, Rus Büyükelçisi Aleksei Erkhov'un Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ile görüşme talebi üzerine mevcut durumda turizmle ilgili yaşanılan sorunların ve Rus turistlerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmeleri konusunun değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu görüşmede Başkanımız tarafından yaşanan acıların son bulması ve sorunların barış zemini çerçevesinde çözülmesinin gerekliliği ifade edilmiştir. Bu görüşmenin hemen akabinde Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ziyaret edilerek, TÜRSAB olarak Ukrayna halkı için insani yardım konusunda her zaman hazır olduğumuz, askeri operasyonların bir an evvel son bulması ve Ukrayna halkının birlik ve beraberliğinin devamı dileğimiz iletilmiştir.

Türk Devleti olarak sergilediğimiz duruş çerçevesinde, dili barış olan turizmciler olarak her zaman sivil halkın zarar görmemesi için hareket edilmiştir. Rus halkı ile süregelen dostluk ilişkilerimizde olduğu gibi Ukrayna ve Ukrayna halkı ile olan dostluğumuz da asla değişmeyecektir. TÜRSAB olarak, her zaman barıştan yana turizmciler olarak; bölgede askeri operasyonların en kısa zamanda bitmesini, bölgede barışın hakim olduğu günlere hızla gelinmesini arzu ediyoruz."

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Ukrayna, Türkiye, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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