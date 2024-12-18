TUSAF'tan İhracat Umudu

Ekonomi

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, gelecek yıl buğdaydaki ithalat yasağının kaldırılmasını umut ettiklerini belirterek, "Bu sayede ihracat rakamlarımızı yeniden hak ettiğimiz düzeye çekmek istiyoruz." dedi.

Tezcan, un sektöründeki gelişmeler ve gelecek yıl hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Sektör olarak 11 yıldır dünyada ihracat lideri olduklarına işaret eden Tezcan, bu başarının temelini ithalat faaliyetlerinin oluşturduğunu bildirdi.

Tezcan, yurt dışından aldıkları buğdayı en iyi şekilde işleyerek dünya standartlarının üzerinde kaliteli ürünler ortaya çıkardıklarını bildirerek, 15 Haziran-15 Ekim döneminde uygulanan ithalat yasağının sektörde çeşitli kayıplara neden olduğunu aktardı.

Dünyadan buğday alamamanın rekabet güçlerine etki ettiğini belirten Tezcan, Türkiye fiyatlarının uluslararası pazarlara göre fazla olmasının rekabet güçlerini etkilediğini, ihracatlarının yüzde 50 azaldığını ve kapasite kullanım oranlarının düştüğünü anlattı.

Tezcan, yurt dışı pazarlarda yaşanan daralmayla un sanayisinin iç pazara yöneldiğine işaret ederek, bu süreçte tüketim alışkanlarındaki değişimlerin iç pazar faaliyetleri üzerinde de sınırlayıcı rol oynadığını söyledi.

Sektöre 15 Ekim sonrasında ihtiyaçlarının yüzde 15'ini ithal etme hakkı sunulduğunu aktaran Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat yılın geri kalanında yaşadığımız ciddi kayıplardan dolayı toparlanmamız kolay olmadı. Bu yıl gerek üretimde yaşadığımız daralma gerekse ihracat pazarlarındaki kayıptan etkilendik. Var olduğumuz pazarlarda farklı oyuncular boy göstermeye başlıyor. İhracat faaliyetlerimizin azaldığı pazarlarda Rusya ve Mısır varlığını artırdı. Gelecek yıl ithalat yasağının kalkmasını umut ediyor, bu sayede ihracat rakamlarımızı yeniden hak ettiğimiz düzeye çekmek istiyoruz."

"Lider konumumuzu 2025 yılında da sürdürmeyi temenni ediyoruz"

Tezcan, Tarım ve Ticaret bakanlıklarının konuya ilişkin karar almasını beklediklerini belirterek, ihracat pazarlarının çok kolay kazanılmadığını ve farklı ülkelerin de Türkiye'nin pazarlarına girmek istediğini aktardı.

Sektörün, Türk ununun küresel marka olmasını sağladığını aktaran Tezcan, "Geçmiş yıllarda elde ettiğimiz lider konumumuzu, 2025 yılında da sürdürmeyi temenni ediyoruz. Bu noktada devletimizin de sektörümüzün yanında yer alacağına ve toparlanmamıza destek olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Tezcan, 2025'te enflasyonla mücadeleye de katkı sunmaya gayret göstereceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sektörümüz karbon ayak izini sıfırlamaya da çalışıyor. Birçok paydaşımız enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak için üstün çaba sarf ediyor. Yeşil Mutabakat kapsamında önümüzdeki sezonlarda kaliteyi koruyup verimi yükseltmeye ve karbon nötr olmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. Sektör olarak geleceğe yeşil ve sürdürülebilir bir Türkiye bırakmak için yeni projelere imza atmayı sürdüreceğiz."