Son dakika haberleri! Milli İHA Anka Kazakistan'da üretilecek - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Milli İHA Anka Kazakistan'da üretilecek

11.05.2022 09:22
Son dakika haberleri! Milli İHA Anka Kazakistan'da üretilecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kazakistan'a ihraç edilen insansız hava aracı (İHA) Anka, bu ülkede kurulacak tesiste ortak üretilecek.

Kazakistan'a ihraç edilen insansız hava aracı (İHA) Anka, bu ülkede kurulacak tesiste ortak üretilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen yıl Anka ihracat anlaşması yaptığı Kazakistan'da yeni bir iş birliğine imza attı.

TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Anka, Kazakistan'da ortak üretilecek. Bakım ve onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında iş birliği gerçekleştirilecek.

Böylece Kazakistan, Anka'nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline geldi. Kazakistan'da bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülkenin İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik de önemli bir adım atılmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Anka'mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Anka'mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Milli İHA Anka Kazakistan'da üretilecek
Son dakika haberleri! Milli İHA Anka Kazakistan'da üretilecek
Son dakika haberleri! Milli İHA Anka Kazakistan'da üretilecek
Son dakika haberleri! Milli İHA Anka Kazakistan'da üretilecek

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Milli İHA Anka Kazakistan'da üretilecek - Son Dakika


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