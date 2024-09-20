TUSAŞ'tan Gaziantep'e Tedarik Süreçleri Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

TUSAŞ'tan Gaziantep'e Tedarik Süreçleri Eğitimi

TUSAŞ\'tan Gaziantep\'e Tedarik Süreçleri Eğitimi

GSO, TUSAŞ ve İKA iş birliğiyle savunma sanayisi ve tedarik süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

20.09.2024 13:39
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde "TUSAŞ Tedarik Süreçleri ve AS 9100 ihtiyaçları" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, TUSAŞ Sanayi Geliştirme Mühendisliği Şefi Zelal Elif Ayhan ve TUSAŞ heyeti, İpekyolu Kalkınma Ajansı temsilcileri, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen ile firma yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, "Gaziantep Sanayi Odası'nın 2019 yılında Gaziantep'in ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bir teknolojik dönüşüm projesi başlattığını hatırlatan Küçükparmak, "Proje kapsamında, dünya ile rekabet etmek adına bölgemizde daha katma değerli ürünler üreterek Gaziantep'i ve bölgemizi bir üst kademeye taşımayı hedefledik. Aslında bu çalışmalar 2017 yılının mart ayına dayanıyor. Bu tarihte düzenlediğimiz Güneydoğu Anadolu Havacılık Yerleştirme Zirvesi ile başlayan 7 yıllık uzun ve meşakkatli bir süreçten söz ediyoruz. Bu süreçte İpekyolu Kalkınma Ajansı ile birlikte şehir içinde ve şehir dışında neredeyse 30'a yakın etkinlik düzenledik. Bu kapsamda 7 yılda büyük mesafeler katettik" dedi.

Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine ve ürün çeşitliliği ile güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Küçükparmak, "Şehrimizin savunma sanayisi ile birlikte yüksek teknolojiye geçişi için yürütmüş olduğumuz çalışmalar devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda TSK vakıf şirketleri ile tedarik günleri düzenleyerek firmalarımızın savunma sanayi sektörüne tedarikçi olmalarına imkan sağlıyoruz. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü onaylı tedarikçimiz artarak devam ediyor. 2020 yılından itibaren firmalarımızın EYDEP'e kayıt olmaları için Odamız tarafından başvuru yapmaları sağlanmıştır. Bu kapsamda firmalarımızın savunma sanayisine tedarikçi olabilmeleri içi bugüne kadar Odamız ve iş birliği yaptığımız kurumlarla şehrimizde 27 organizasyon gerçekleştirdik ve bu çalışmalarımıza yenilerini eklemeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisine üretim yapmak isteyen firmalar için AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin en önemli konuların başında geldiğini belirten Küçükparmak, "Bugün gerçekleştirdiğimiz bu programdan istifade ederek firmalarımızın TUSAŞ ve savunma sanayi şirketleri ile iş birliği yapmalarını, ilimizin savunma sanayi sektörüne üretim yapma kapasitesini geliştirerek bu alanda daha fazla firmamızın yer almasını hedefliyoruz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, iş birlikleri için TUSAŞ'a, bugün burada aramızda bulunan TUSAŞ'ın değerli temsilcilerine, İpekyolu Kalkınma Ajansı'na ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

TUSAŞ Sanayi Geliştirme Mühendisliği Şefi Zelal Elif Ayhan da yaptığı konuşmasında, TUSAŞ hakkında bilgiler vererek, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçleri noktasında yürüttükleri çalışmaları anlattı.

TUSAŞ'ın günden güne iş hacmini artırarak, gelişerek savunma sanayisine büyük katkılar sağlamaya devam ettiğini aktaran Ayhan, "Gaziantep Sanayi Odası ile İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlediğimiz bu toplantının firmalarımız açısından verimli geçmesini diliyor, misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kuruluna ve tüm GSO Ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından TUSAŞ Sac Metal, Montaj, Kompozit İmalat ve Kaynak Seçim Mühendisliği Şefi Hasibe Hilal Ünlü, "Yardımcı Sanayi Stratejisi, İhtiyaç Duyulan Kabiliyetler ve Onaylı Kaynak Süreçleri", TUSAŞ Tedarik Kalite Mühendisliği Şefi Süreyya Sezer Canıtez ise, "TUSAŞ Onaylı Kaynak Süreçleri" başlıklarında birer sunum yaparak katılımcılara bilgi verdi.

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TUSAŞ'tan Gaziantep'e Tedarik Süreçleri Eğitimi - Son Dakika

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