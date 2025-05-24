Tuşba Oto Pazarında Satıcı Yoğunluğu, Alıcı Eksikliği - Son Dakika
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Ekonomi

Tuşba Oto Pazarında Satıcı Yoğunluğu, Alıcı Eksikliği

Tuşba Oto Pazarında Satıcı Yoğunluğu, Alıcı Eksikliği
24.05.2025 13:58
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Tuşba'daki ikinci el oto pazarında satıcılar yoğun, alıcılar ise az, fiyatlar düşüşte.

Van'ın Tuşba ilçesinde kurulan ikinci el açık oto pazarı, bu hafta sonu satıcı yoğunluğuyla dikkat çekti.

Erciş karayolu üzerinde bulunan pazara çok sayıda araç sahibi satış yapmak amacıyla gelirken, alıcı sayısının azlığı satıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Sezonun en kalabalık günlerinden birini yaşayan pazarda, yüzlerce araç sergilendi. Ancak araç almak için gelen vatandaşların sayısı, satıcıların çok gerisinde kaldı. Satış yapamayan bazı vatandaşlar, piyasanın durgunluğundan ve alıcı bulamamaktan yakındı.

Öte yandan araç fiyatlarında genel olarak bir düşüş gözlemlenirken, alıcılar da uygun fiyatlı araçlarda çeşitli kusurlar bulunduğunu dile getirdi. Pazarda zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşansa da birçok araç gün sonunda satılamadan geri götürüldü. İkinci el piyasasındaki bu durgunluğun, önümüzdeki haftalarda da etkisini sürdürebileceği ifade ediliyor.

"Aracını satan çok, alan yok"

İHA muhabirine konuşan araç satıcısı Oktay Çakar, yaklaşık 2 yıldır açık oto pazarına gelip gittiğini belirtti. Pazarın ilk zamanlarda çok daha hareketli olduğunu ancak şu an bir durgunluk olduğunu ifade eden Çakar, "Şu an pazarda aracını satan çok, ancak alıcı yok. İnternet üzerinden satışlar galerici esnafını çok etkiledi. Bu işi galericinin yanı sıra herkes yapmaya başladı" dedi.

Nesim Güneş isimli bir diğer araç satıcısı ise geçtiğimiz yıllarda araçlardan kazanç elde ettiğini sananların zarar ettiğini dile getirerek, "Şu an sattığımız bir araçtan 100 bin kar elde ediyoruz. Ancak aynı aracı bir daha almak istediğimiz zaman üzerine 50 bin lira para eklememiz gerekiyor. Aslında biz zarar ediyoruz. Bu yüzden ne alabiliyoruz ne de satabiliyoruz. Diğer taraftan sattığımız aracı da alamıyoruz" diye konuştu.

Düşük model araçların değerinden daha pahalıya satıldığını ifade eden Emrah Sefer isimli vatandaş da araç piyasasını bilmeyenlerin pazarda ticaret yapmaya çalıştığını söyledi.

850 bin liralık aracını 785 bin liraya kadar düşürdüğünü dile getiren Mehmet Salih Yıldız ise pazardaki piyasanın böyle devam etmesi durumunda araç fiyatlarının daha da düşüreceğini kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Emlak, Tuşba, van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tuşba Oto Pazarında Satıcı Yoğunluğu, Alıcı Eksikliği - Son Dakika

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