TÜSED Genel Kurulu'nda Selim Kesici Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

TÜSED Genel Kurulu'nda Selim Kesici Yeniden Başkan Seçildi

TÜSED'in genel kurulunda Selim Kesici, güven tazeyerek ikinci dönem başkanlığına seçildi.

02.05.2025 12:34
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Türkiye Sigorta Eksperleri Derneğinin (TÜSED) Olağan Genel Kurulu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Odakule toplantı salonunda 26 Nisan'da gerçekleştirildi.

TÜSED'den yapılan açıklamaya göre, olağan genel kurulda TÜSED Başkanı Selim Kesici, güven tazeleyerek yeni dönemde de başkan oldu.

Genel kurul, açılış konuşmasının ardından divan heyetinin seçimiyle başlarken, sonrasında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu okunarak üyelerin değerlendirmesine sunuldu.

Yapılan görüşmeler neticesinde, yönetim kurulu ve denetçiler, üyelerin güvenoyuyla ibra edildi.

Gerçekleştirilen seçimlerde mevcut Başkan Selim Kesici beyaz listeyle, diğer aday Ulaş Erdoğan ise mavi listeyle yarıştı. 333 üyenin oy kullandığı seçimde, yapılan sayım sonucunda 201 oy beyaz listeye, 131 oy mavi listeye çıkarken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla birlikte mevcut başkan Selim Kesici güven tazeleyerek ikinci dönem için yeniden dernek başkanlığına seçildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, TÜSED'in 90 yıllık tarihini, meslek kültürünün ve değerlerinin taşıyıcısı olarak nitelendirerek, "Bugün burada sadece bir seçim yapmıyoruz, aynı zamanda yıllardır emekle ve özveriyle inşa ettiğimiz mesleki değerlerimize sahip çıkıyor, geleceğe olan irademizi teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akıllı Atama Yönetmeliği çalışmaları, Sigorta Eksperleri Stratejik Eylem Planı, Ağır Hasar Genelgesi, mesleki uygulama birliği ve etik kuralların kapsamının genişletilmesi gibi güncel projeler hakkında bilgi veren Erdem, Vakıf ve Eğitim Çalışma Grubu işbirliğiyle tüm eksper eğitim müfredatının yeniden yapılandırılması çalışmalarına da dikkati çekti.

Selim Kesici ise yeni dönemde de kendilerine duyulan güvenin sorumluluğu bilinciyle hareket edeceklerini belirtti.

Genel kurulun yalnızca bir seçim değil eksperlik mesleğinin bütünlük içinde, özgüvenle ve umutla geleceğe yürüyüşünün de bir simgesi olduğunu kaydeden Kesici, "Meslektaşlarımızdan aldığımız gücü yine meslektaşlarımız için kullanacağız." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sigorta, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSED Genel Kurulu'nda Selim Kesici Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

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