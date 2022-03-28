TÜSİAD Ankara Temsilciliği yeni binasına taşındı - Son Dakika

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Ankara Temsilciliği, Kavaklıdere'deki yeni binasına taşındı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, binanın açılış töreni TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyetin katılımı ile gerçekleşti.

2000 yılından beri faaliyette olan Ankara Temsilciği'nin yeni binası toplantı salonları kapasitesiyle TÜSİAD'ın Ankara'daki etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Ankara'da karar alıcılar, siyasetçiler ve kamu kurumları ile istişare süreçlerine katkı sağlayacak yeni temsilcilik binasında TÜSİAD'ın görüş belgeleri ve raporları Ankara merkezli etkinliklerle tanıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "TÜSİAD olarak Ankara'da politika yapıcılarla istişareyi en yüksek seviyede tutmak amacıyla yaptığımız bu yatırım çerçevesinde, çok uzun yıllardır Ankara'da olan temsilciliğimizi daha geniş bir alana taşıdık." ifadelerini kullandı.

Kaslowski, yeni binada düzenleyecekleri etkinlikler ve toplantılarla TÜSİAD'ın ürettiği görüş ve raporları Ankara'da daha sık paylaşmayı, karar alıcılar, siyaset ve kamu kurumları temsilcileri ile bilgi-görüş alışverişi kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.