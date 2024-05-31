TÜSİAD Başkanı: Dijital Dönüşüm Türkiye'ye 2030 Yılına Kadar 270 Milyar Dolar Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

TÜSİAD Başkanı: Dijital Dönüşüm Türkiye'ye 2030 Yılına Kadar 270 Milyar Dolar Katkı Sağlayacak

TÜSİAD Başkanı: Dijital Dönüşüm Türkiye\'ye 2030 Yılına Kadar 270 Milyar Dolar Katkı Sağlayacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dijital dönüşümün dünya ekonomisine 2025 yılına kadar 100 trilyon dolar katma değer getirmesi beklenirken, Türkiye'de dijital dönüşümün sağladığı verimli artışın yaratabileceği potansiyelli ekonomik katkının 2030 yılına kadar 270 milyar dolar olarak hesaplandığını belirtti. Turan, ayrıca yeşil dönüşümle kentlerin yeni imkanlarla karşılaşacağını ifade etti.

31.05.2024 19:39
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Dijital dönüşümün dünya ekonomisine 2025 yılına kadar 100 trilyon dolar katma değer getirmesi bekleniyor. Türkiye'de dijital dönüşümün sağladığı verimli artışın yaratabileceği potansiyelli ekonomik katkı, 2030 yılına kadar 270 milyar dolar olarak hesaplanıyor." dedi.

Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dönüşüm Kongresi"nde yaptığı konuşmada, TUSİAD olarak iş dünyasının yerel örgütlenmelerine çok önem verdiklerini söyledi.

Ülkelerin, şirketlerin ve kentlerin rekabet gücünün dijital ve yeşil dönüşüme adaptasyon yeteneğiyle belirlenmeye başladığını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Günümüzde verimli ve sürdürülebilir bir ekosistem yönetimini 'ikiz dönüşüm' vizyonundan, bu dönüşümün ivmesinden ve gücünden ayrı düşünemeyiz. Bu vizyonun hayata geçirilemediği ülkeler küresel rekabet yarışında şanslı olmayacağı gibi kentlerin de hayatiyetini bu dönüşümlere hangi hızla adapte olacağı belirleyecek. Dijital dönüşümün dünya ekonomisine 2025 yılına kadar 100 trilyon dolar katma değer getirmesi bekleniyor. Türkiye'de dijital dönüşümün sağladığı verimli artışın yaratabileceği potansiyelli ekonomik katkı, 2030 yılına kadar 270 milyar dolar olarak hesaplanıyor."

Turan, yeşil dönüşümle kentlerin yeni imkanlarla karşılaşacağını sözlerine ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da programa görüntülü bağlanarak konuşma yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kayıt altına aldığı video ile salondakilere seslendi.

Programın sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sonuç bildirisine ilişkin konuşarak kenti Türkiye'nin incisi haline getireceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜSİAD Başkanı: Dijital Dönüşüm Türkiye'ye 2030 Yılına Kadar 270 Milyar Dolar Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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