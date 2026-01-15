TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

TÜSİAD\'ın yeni başkanı belli oldu
15.01.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSİAD'ın Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Ozan Diren, 165 oy alarak yeni başkan seçildi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı görevine ise Ömer Aras yeniden getirildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde, başkanlık görevine Ozan Diren seçildi. Diren, genel kurulda kullanılan oyların 165'ini alarak TÜSİAD'ın yeni başkanı oldu.

YİK BAŞKANI YENİDEN ÖMER ARAS

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda Ömer Aras, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı görevine yeniden seçildi. YİK'in yeni dönem yapılanması da genel kurulda netleşti.

Yeni dönemde Orhan Turan, Ömer Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner, TÜSİAD YİK Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenecek.

"DAHA SAĞLAM VE REKABETÇİ BİR EKONOMİ" VURGUSU

Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Ozan Diren, yeni görevine ilişkin olarak, "Yeni görevimiz için heyecan duyuyorum. Var gücümüzle çalışacağız" dedi. Diren, Türkiye ekonomisinin daha sağlam ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşması gerektiğini belirterek, kalkınmayı önceleyen bir ekonomik denkleme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

OZAN DİREN KİMDİR?

Ozan Diren, Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaparken, Türkiye'nin önde gelen içecek markalarından DİMES'in CEO'luğunu yürütmektedir.

DİMES'teki kariyerine üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirket bünyesinde farklı departmanlarda ve tüm kademelerde aktif görev aldı. Eğitim hayatını da eş zamanlı sürdüren Diren, 1997 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1999 yılında ABD'de University of Hartford'ta pazarlama alanında yüksek lisansını tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Finans İhtisas Programı'nı bitirdi. Ozan Diren, 2024 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmekteydi.

İş Dünyası, Ömer Aras, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:45:13. #7.11#
SON DAKİKA: TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.