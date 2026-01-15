TÜSİAD\'ın yeni başkanı belli oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde, başkanlık görevine Ozan Diren seçildi. Diren, genel kurulda kullanılan oyların 165'ini alarak TÜSİAD'ın yeni başkanı oldu.

YİK BAŞKANI YENİDEN ÖMER ARAS

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda Ömer Aras, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı görevine yeniden seçildi. YİK'in yeni dönem yapılanması da genel kurulda netleşti.

Yeni dönemde Orhan Turan, Ömer Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner, TÜSİAD YİK Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenecek.

"DAHA SAĞLAM VE REKABETÇİ BİR EKONOMİ" VURGUSU

Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Ozan Diren, yeni görevine ilişkin olarak, "Yeni görevimiz için heyecan duyuyorum. Var gücümüzle çalışacağız" dedi. Diren, Türkiye ekonomisinin daha sağlam ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşması gerektiğini belirterek, kalkınmayı önceleyen bir ekonomik denkleme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

OZAN DİREN KİMDİR?

Ozan Diren, Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaparken, Türkiye'nin önde gelen içecek markalarından DİMES'in CEO'luğunu yürütmektedir.

DİMES'teki kariyerine üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirket bünyesinde farklı departmanlarda ve tüm kademelerde aktif görev aldı. Eğitim hayatını da eş zamanlı sürdüren Diren, 1997 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1999 yılında ABD'de University of Hartford'ta pazarlama alanında yüksek lisansını tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Finans İhtisas Programı'nı bitirdi. Ozan Diren, 2024 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmekteydi.