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TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor - Son Dakika

TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor

19.10.2021 12:28

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, gündemdeki Merkez Bankası tartışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. "Düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bağımsızlığı tartışma dışı olmalıdır" diyen Özilhan, bir de uyarı yaptı: "Türkiye'nin geleceğine baktığımda dünyadaki jeopolitik risklerin, sosyo-kültürel gerilim, derin iklim değişiminin etkilerinin ve bereketsiz dengesiz ekonomik büyümenin mahşerin dört atlısı olarak üzerimize geldiğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı'nda konuşan TUSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, muhalefetin de sürekli dile getirdiği Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

Türkiye'nin geleceğine baktığımda dünyadaki jeopolitik risklerin, sosyo-kültürel gerilim, derin iklim değişiminin etkilerinin ve bereketsiz dengesiz ekonomik büyümenin mahşerin dört atlısı olarak üzerimize geldiğini görüyorum.

"MAHŞERİN DÖRT ATLISI ÜZERİMİZE GELİYOR"

"Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor" diyen Özilhan, "Tüm ülkeler zaman zaman ekonomik, ekolojik, teknolojik, kurumsal sorunlarla ve salgınlarla karşılaşıyor. Zaten siyasi yönetimlerin işi de bu gerilimleri çözmek. Ancak tüm bu gerilimlerin şiddette biçimde üst üste yıldığı tarihsel dönemler olağan dönemlerden farklılaşıyor. Bu değişimlere hazırlıksız yakalanmak ve iyi yönetememek kırılmalara yol açabiliyor. Buradan ilhamla bugün Türkiye'nin geleceğine baktığımda dünyadaki jeopolitik risklerin, sosyo-kültürel gerilim, derin iklim değişiminin etkilerinin ve bereketsiz dengesiz ekonomik büyümenin mahşerin dört atlısı olarak üzerimize geldiğini görüyorum. Bunların üzerine bir de geleceği şekillendiren teknolojik dönüşümün ekonomik, insani ve toplumsal boyutlarını eklemeliyiz. Geçmişten ve bugünden radikal biçimde farklı olacak bir geleceğe ülke olarak hazır olabilmek için bu tehditlere biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. Tehditlerin başında jeopolitik gelişmeler var. Yakın geçmişte sert değişimler yaşadık. Önce iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçtik, sonra Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin ekonomik jeopolitik gücü artarken Amerika Birleşik Devletleri'nin göreli konumundaki zayıflama ve Avrupa birliği ile yaşanan transatlantik uyumsuzluk çok kutuplu bir dünya kavramını gündemimize soktu." ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLILILIĞI TARTIŞILMAMALI

Merkez Bankası hakkında da konuşan Özilhan, "Büyümeli ve kişi başı gelirimizi artırmalıyız. Çünkü herkes refah artışı ister. Büyümek için öncelikle makroekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyüme sürecini başlatabilmek gerekiyor. Bu doğrultuda en önemli adımlar, piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarını güçlendirmek ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığını tartışma dışı bırakacak biçimde tesis etmektir. Ancak, büyüme kadar büyümenin nasıl sağlandığı da önemli. Karşı karşıya olunan tehditler dikkate alındığında, büyümenin sadece hızlı değil, aynı zamanda istihdam yaratan, yeşil ve adil bir büyüme olması gerektiği ortaya çıkıyor. Bu nedenle, bugün paylaştığımız çalışmada, gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye hedefinin altını çiziyoruz." dedi.

"TEK TEK ELE ALINAN SORUNLAR ATEŞ TOPUNA DÖNDÜ"

Daha önce tek tek ele alınan sorunların bir ateş topuna döndüğünü belirten Özilhan, "Ekonomik kriz, iklim krizi, jeopolitik krizler ve başta mülteci krizi olmak üzere toplumsal gerilimler, daha önce tek tek ele aldığımız sorunlar yumağını bir ateş topuna çevirdi. Bunlara ilave olarak, dördüncü sanayi devrimi olarak isimlendirilen süreç iyi yönetilemediği, teknolojiyi tüketen değil üreten olunamadığı durumda, yeni teknolojilerin yaratabileceği muazzam imkanların, yerini artan risklere bırakması da kaçınılmaz olacak. Bütün sorunların birbirine bağlandığı, birindeki çözümün mutlaka diğerlerini de dikkate alması gerektiği bir noktadayız." açıklamasında bulundu.

TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor

Yüksek İstişare Kurulu, Tuncay Özilhan, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • Benvekendim : Ne takıntılı bu insanlar bu laiklik kavramına anlamıyorum. Kaldı ki bu ülke de hani laik olup devletin inanca karışmaması gerektiğini ifade edenler değil miydi devlet eli ile inançlı insanlara baskı yapan? Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Serhat Serhat: kutsal kitaplarda adları geçen, kıyamet gününde ortaya çıkacaklarına inanılan dört atlı: Ares (Savaş), Reseph ( Salgın), Thanatos (Ölüm) ve grubun tek bayan üyesi, Limos ( Kıtlık). Her atlının kendisine ait bir mührü var ve her mühür iki kehanet getiriyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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