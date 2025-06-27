TÜSİAD Yarışmasında Kazananlar Belli Oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) genç girişimcileri desteklemek amacıyla 14 yıldır sürdürdüğü TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Programı kapsamında hayata geçirilen Dönüşümü Başlat! İş Fikri Yarışması'nın 2025 yılı kazananları belli oldu.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 18-30 yaş gençlerin katıldığı yarışmada yenilikçi fikirleriyle öne çıkan Cellunanotech ekibi birincilik ödülünü alırken, Clear Cart'ın ikinci, Lawducatıon'ın ise üçüncü olduğu yer aldı.

Martta başlayan yarışma sürecinde eğitim ve mentörlük desteği alan 26 ekip arasından seçilen 10 ekibin finale kalarak iş fikirlerini sunduğu belirtilirken, kazanan ekipler 25 Haziran Çarşamba günü çevrim içi düzenlenen final töreninde açıklandı.

Törende konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, gençlerin ortaya koyduğu fikirlerin önemine dikkati çekerek yarışmaya katılanlara şöyle seslendi:

"Bu yıl sizler, yapay zekadan sürdürülebilirliğe, finansal teknolojilerden afet dayanıklılığına kadar pek çok alanda özgün ve toplumsal etkisi yüksek çözümler geliştirdiniz. Cesaretle ortaya koyduğunuz fikirler, bize bir kez daha gösteriyor ki Türkiye'nin en büyük potansiyeli gençler."

TÜSİAD olarak gençlerin potansiyelinin önünü açmayı, desteklemeyi ve güçlendirmeyi görev bildiklerini aktaran Turan, "İşte bu yüzden Dönüşümü Başlat! bizim için yalnızca bir yarışma değil bir ekosistem yaratma çabası, bir kültür inşa etme adımıdır." dedi.