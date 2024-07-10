TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Başladı

Ekonomi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın açılış kokteyli iş ve ekonomi dünyasından isimlerin katılımıyla Rahmi M. Koç Müzesi'nde yapıldı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da toplantının açılış konuşmalarını yapacak.