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Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerine zam! - Son Dakika

Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerine zam!

31.12.2021 09:28
Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerine zam!

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ticareti için gerekli belgelerin 2022 fiyatlarına zam yapıldı. Buna göre, tütün ürünleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge bedeli 12 bin 925 lira, tütün ticareti yetki belgesi 98 bin 510 lira, puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 192 bin 343 lira olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i, Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2022 yılı bedelleri belirlendi.

BELGE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 12 bin 925 lira olacak. Perakende satış belgelerinin bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 665 lira, ilçe merkezlerinde 440 lira, diğer mahallerde 160 lira olarak uygulanacak. Açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 2 bin 775 lira, diğer mahallerde 1065 lira bedel ödenecek. Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 6 bin 750 lira diğer mahallerde 6 bin 200 lira bedelle alınabilecek.

TÜTÜN TİCARETİ YETKİ BELGESİ 98 BİN 510 LİRA

"Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22, 23 ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ" de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Söz konusu tebliğle, gelecek yıl uygulanacak tesis kurma ve faaliyet uygunluk belgeleriyle tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri belirlendi. Buna göre, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 98 bin 510 lira, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi 197 bin 20 lira, tütün ticareti yetki belgesi 98 bin 510 lira bedelle alınabilecek.

TESİS KURMA BELGE ÜCRETLERİ

Bakanlığın bir diğer tebliğiyle de 2022'de uygulanacak tütün tesisi kurma, proje tadilatı uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri belirlendi. Buna göre, tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında sigara üretimi tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 33 bin 108 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 393 lira alınacak.

Proje tadilatı uygunluk belgesi bedeli de sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 33 bin 108 lira, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her 1 tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 393 lira olacak.

Bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 6,16 lira tahsil edilecek.

PURO İTHALATI YETKİ BELGESİ

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 192 bin 343 lira, söz konusu yetki belgelerinin yıllık süre uzatımı için 16 bin 138 lira ödenecek. Öte yandan, tesis kurma uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına 33 bin 108 lira, proje tadilatı uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 6 bin 195 lira, her bir piyasaya arz uygunluk belgesi için de 6 bin 210 lira ödenmesi gerekecek.

Makaron ithalatı uygunluk belgesi için 6 bin 210 lira, bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak da 31,08 lira alınacak.

Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde tesis kurma uygunluk belgesi bedeli, üretim tesisleri için her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına veya proje tadilatı uygunluk belgesi karşılığında her 100 milyon kağıt üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 17 bin 400 lira olacak.

Piyasaya arz uygunluk belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir belgesinden 6 bin 210 lira, yaprak sigara kağıdı ithalatı uygunluk belgesi için 6 bin 210 lira ödenecek. Her 1000 adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli 1,28 lira alınacak.

Söz konusu tebliğler, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

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Makaron, Gazete, Sigara, Tütün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerine zam! - Son Dakika Ekonomi


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