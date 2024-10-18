Tütün Şirketlerine 32,5 Milyar Dolarlık Uzlaşma - Son Dakika
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Ekonomi

Tütün Şirketlerine 32,5 Milyar Dolarlık Uzlaşma

Philip Morris, British American Tobacco ve Japan Tobacco, Kanada'da toplam 32,5 milyar dolarlık uzlaşma planı sundu.

18.10.2024 19:17
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Tütün şirketleri Philip Morris International, British American Tobacco ve Japan Tobacco'nun, Kanada'da uzun süredir devam eden davada, arabulucu tarafından sunulan uzlaşma planı doğrultusunda toplam 32,5 milyar Kanada doları (yaklaşık 23,5 milyar dolar) ödemesinin öngörüldüğü bildirildi.

Philip Morris International'dan yapılan açıklamada, şirketin Kanada'daki iştiraki Rothmans, Benson & Hedges ve iştirakleri hakkında tütün ürünleriyle ilgili süren davada mahkeme tarafından atanan arabulucunun uzlaşma planı sunduğu aktarıldı.

Açıklamada, arabulucunun British American Tobacco'nun üst kuruluşu olduğu Imperial Tobacco Canada ve Imperial Tobacco Company ile Japan Tobacco'nun üst kuruluşu olduğu JTI-Macdonald için de büyük ölçüde benzer planlar sunduğu kaydedildi.

Söz konusu planın nihai olarak onaylanması ve uygulanması halinde, Rothmans, Benson & Hedges, Imperial Tobacco Company ve JTI-Macdonald'ın toplamda 32,5 milyar Kanada doları (yaklaşık 23,5 milyar dolar) tutarında bir uzlaşma bedeli ödeyeceği belirtildi.

Philip Morris International Üst Yöneticisi (CEO) Jacek Olczak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yıllar süren arabuluculuk sürecinin ardından Kanada'da uzun süredir devam eden tütün ürünleriyle ilgili davanın çözümüne yönelik bu önemli adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Olczak, "Planla ilgili önemli sorunlar çözülmeyi beklese de bu yasal sürecin yakında sona ereceğini ve Rothmans, Benson & Hedges ile paydaşlarının geleceğe odaklanabileceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada'da Quebec Yüksek Mahkemesi, 2015'te, tütün kullanımının riskleri konusunda tüketicileri yeterince uyarmadıkları iddiasıyla sigara içicileri tarafından açılan davada şirketlerin 15,6 milyar Kanada doları tutarında tazminat ödemesine karar vermişti.

Tütün şirketleri kararı temyize taşımış ancak 2019'da şirketlerin tazminat ödemesine hükmeden karar onanmıştı.

Kaynak: AA

Philip Morris, Ekonomi, Finans, Kanada, Kanada, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tütün Şirketlerine 32,5 Milyar Dolarlık Uzlaşma - Son Dakika

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