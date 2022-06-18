TÜYEMDER Başkanı Şeren: "Döviz bürolarında kimlik ibrazı limitinin yükseltilmesinden vatandaşlarımız ve sektörümüz son derece memnundur"

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehdi Şeren, döviz bozdururken kimlik bildirim zorunluluğunun 100 dolardan 5 bin dolara çekilmesi nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkür etti.

Yapılan düzenleme ile döviz büroları ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetin büyük ölçüde giderildiğini vurgulayan Şeren yayımladığı mesajda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021-32/62 sayılı Tebliğ ve Yönetmelik ile döviz bürolarında yapılan her işlemde kimlik-pasaport ibraz şartı getirilmişti. 22.11.2021 tarihinde dernek temsilcilerimiz ve Hazine Maliye Bakanlığının ilgili tüm bürokratlarının katıldığı toplantıda, getirilen düzenlemelerin yaşatacağı sorunları ifade ederek çözüm önerilerimizi sunmuştuk. Ülkemizin menfaatine olan bir karar ile daha önce 100 dolar olan kimlik-pasaport beyanı ile işlem alt limiti 85 bin TL ve 5 bin dolar olarak değiştirilmiştir. Alınan bu kararla vatandaş ve turistlerin yetkili döviz bürolarında döviz işlemi yapmalarının önünde engel olan kimlik ibrazı limiti yükseltilmiştir. Vatandaşlarımız ve sektörümüz alınan bu karardan son derece memnundur. Bugün itibarıyla yetkisiz işlem yapan firmaların can suyu kesilecek, vatandaşlarımız yetkili müesseselerde işlem yapacak ve kazanan devletimiz, milletimiz olacaktır. Ülke menfaati lehine alınmış bu karara imza atan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nureddin Nebati Bey'e, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürümüz Sayın Onur Gök Bey'e, Hazine ve Maliye Bakanlığının kıymetli görevlilerine teşekkür ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TÜYEMDER'in görüşleri alınarak yeni düzenlemeler yapılacağına olan inancımız tamdır. Bizler sektörün gelişmesi için çalışmaya hazır olduğumuzu duyururuz. İlk günden beri söylediğimiz gibi birlikte başaracağız" dedi. - İSTANBUL