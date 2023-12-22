Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Fuarı Başladı

Tuzla'daki Kariyer ve İstihdam Fuarı 6'ncı kez kapılarını açtı

İSTANBUL, (DHA) ' İş arayanlarla işverenleri buluşturmak amacıyla Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi tarafından düzenlenen 6'ncı Kariyer ve İstihdam Fuarı kapılarını açtı. 2 gün sürecek fuara 250 firma katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Tuzla, İstanbul'un iş hayatının kalbinin attığı bir noktadır. 5 organize sanayinin yanına 6'ncısı yapılırken, tersaneler ve kendi sektöründe çok büyük iş imkanları olacak sanayi kuruluşlarının bulunduğu ilçemizde, İŞKUR'umuzla sektörleri bir araya getirdik. Bunu geliştirerek, büyüterek daha geniş kitlelere ulaştıracağız' dedi.

Tuzla Belediyesi, İŞKUR, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi ve Tuzla Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde hayata geçirilen Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla Marina'da başladı. 22-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek fuarın açılışına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Tuzla İŞKUR Müdürü Bekir Arslan, İstanbul İŞKUR Müdürü Uğur Oto, siyasi parti temsilcileri ve firma yetkilileri katıldı.

2 gün boyunca ziyaretçileri kabul edecek fuara, Tuzla'da bulunan organize sanayi bölgelerinin temsilcileri başta olmak üzere 250 firmadan oluşan işveren temsilcileri bir araya geldi. Firma stantlarını gezip firmalardan bilgi alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, mesleki eğitimi gören öğrencilere diploma ve iş sözleşmelerini taktim etti.

Stant gezisinin ardın Yazıcı, moderatörlüğünü Cansu Canan Özgen'in yaptığı söyleşiye katıldı. Söyleşide kendi kariyer yolculuğundan ve Tuzla'daki kariyer ile istihdam alanlarından bahseden Yazıcı, gençlere yönelik tavsiyelerde de bulundu.

Fuarda; işverenlere yönelik seminerler, ziyaretçiler için iş hayatında mutluluk ve kariyer planlaması için söyleşi programları, kariyer ve hobi atölyeleri, kariyer simülasyonu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

'TUZLA, İSTANBUL'UN İŞ HAYATININ KALBİNİN ATTIĞI BİR NOKTADIR'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Tuzla, İstanbul'un iş hayatının kalbinin attığı bir noktadır. 5 organize sanayinin yanına 6'ncısı yapılırken, tersaneler ve kendi sektöründe çok büyük iş imkanları olacak sanayi kuruluşlarının bulunduğu ilçemizde, İŞKUR'umuzla sektörleri bir araya getirdik. Bu kapsamda bireylerin sadece iş bulmasını değil işi varken dahi kariyer planları için farklı düşünceleri barındırabilecekleri bir mekan oluşturmayı da amaçlıyoruz. İşverenlerin kalifiye, becerikli ve işini severek yapan çalışan bulma arzusunun yanında, bireylerin kendi kariyer planlarını yaparken imkan ve fırsatları önlerine sunmayı da istedik. Geçmişte olduğu gibi 6'ncısında da birçok kariyer planını yapmış olan başarı hikayelerini göreceğiz. Fuarımızda bilişimden lojistiğe, ağır sanayiden gemiciliğe kadar birçok sektörün bulunduğu 250 firmamız var. Bu açıdan çok geniş yelpazede bir iş imkanı sunuyoruz. Bu yıl 250 firmayı anca sığdırabildik. Bir dahaki sene 500 firmaya çıkartacağız. Bunu geliştirerek, büyüterek daha geniş kitlelere ulaştıracağız' şeklinde konuştu.

'TUZLA'DAKİ İSTİHDAM FUARI GEÇEN YILIN ÜSTÜNE KOYARAK BU YIL DA ÖNEMLİ ETKİLER SAĞLAYACAKTIR'

İstanbul İŞKUR Müdürü Uğur Oto ise 'Her şeyden önce işverenlerimiz ile iş arayanlarımızın doğrudan bir araya gelmesi, aradıkları işlere uygun insan eşleşmelerini sağlamamız istihdam fuarları ile oluyor, o yüzden bunu çok önemsiyoruz. 240 bine yakın işe İŞKUR olarak aracılık etmişiz. Tuzla'daki istihdam fuarı geçen yılın üstüne koyarak bu yıl da önemli etkiler sağlayacaktır. Sayın başkanımıza destekleri için teşekkürlerimi sunarım' dedi.

'PERSONEL EKSİKLİKLERİMİZİ TAMAMLAYIP İSTİHDAM ETMEYİ İSTİYORUZ'

UNIMAK Mühendislik Firması İnsan Kaynakları Sorumlusu Yasin Zafer de 'Fuara ilk defa katılım sağlıyorum. Hem dizayn hem olanaklar hem de yetkililerin ilgilenmesi noktasında memnun kaldım. Tuzla İŞKUR ve belediye ile sürekli iş birliklerimiz oluyor ama buraya ilk defa katılma şansı yakaladım. İlgililere teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur, personel eksikliklerimizi tamamlayıp istihdam etmeyi istiyoruz' diye konuştu.

İş aramaya gelen Mehmet Bilirkan da 'Fuarı gezdim, güzel firmalar. Bu kadar firma içinde hayırlı bir iş buluruz diye düşünüyorum. Bunu bütün belediyelerin yapması lazım. Biraz engelim olduğu için idari personel işlerine bakıyorum. Umarım hayırlı olur' ifadelerini kullandı.