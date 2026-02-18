Tüzmen: Ekonomik Gelecek İçin Dostluk Bağları Güçlenmeli - Son Dakika
Tüzmen: Ekonomik Gelecek İçin Dostluk Bağları Güçlenmeli

18.02.2026 14:38
TDKF Başkanı Kürşad Tüzmen, Türkiye'nin ekonomik geleceği için komşu ülkelerle işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

???????Tüm Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği (TDKF) Başkanı Kürşad Tüzmen, "'Etrafımdaki bütün ülkeler fakirleşecek, ben zengin kalacağım.' Böyle bir şey mümkün mü? Yok. Onları da ayağa kaldırmak zorundayız. Ülkemizin geleceği için, gelecek nesiller için, bizden sonrakiler için hem dostluk bağlarını kuvvetlendireceksin hem de onları da kuvvetlendireceksin ki senin ekonomin yükselsin." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısında konuşan Tüzmen, Türkiye ekonomisinin temel sorununun, döviz açığı olduğunu, ihracat ve turizmin döviz kazandıran başlıca alanlar olduğunu söyledi.

Tüzmen, Türkiye'nin döviz kazanacak ve daha az döviz harcayacak ekonomik yapıya ihtiyaç duyduğunu belirterek, kalıcı başarı elde edebilmek için dünya çapında rekabet edebilen firmaların daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kur ile ihracat artışı arasında güçlü ilişki bulunduğuna işaret eden Tüzmen, "'Kur, ihracata faydalı enstrüman değildir.' diyenler var. Onlar ya cahil ya da doğruyu söylemiyor çünkü ben bununla ilgili yüzlerce makale okudum içeride ve dışarıda. Kur ile ihracat artışı arasında korelasyon 1'e yakındır. Öyle 'Korelasyon yok falan filan.' diyenlere bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz." diye konuştu.

Tüzmen, Türkiye'nin komşu ülkeleriyle ticaretinin önemine değinerek, "'Etrafımdaki bütün ülkeler fakirleşecek, ben zengin kalacağım.' Böyle bir şey mümkün mü? Yok. Onları da ayağa kaldırmak zorundayız. Öyle bir görevimiz de var. Ülkemizin geleceği için, gelecek nesiller için, bizden sonrakiler için hem dostluk bağlarını kuvvetlendireceksin hem de onları da kuvvetlendireceksin ki senin ekonomin yükselsin. Almanya'nın 6 komşusu var, yüzde 80'i ticaretinin komşularıyla. Amerika'nın 2 tane; Kanada, Meksika. Yüzde 75'i ticaretinin bunlarla." ifadelerini kullandı.

Ekonomi modelinin çalıştığını aktaran Tüzmen, "Enflasyonu da öyle veya böyle aşağı doğru çekmeye başladı ama piyasayı çok daraltıp ihracatçının ulaştığı pazarları elden çıkartırsanız, o pazarları tekrar kazanmanız son derece zordur." dedi.

Toplantıda, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da aylık ekonomik gelişmelere ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: AA

Kürşad Tüzmen, Politika, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

