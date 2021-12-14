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TV, aralık ayında da tüketiciye geniş içerik sunuyor - Son Dakika

TV, aralık ayında da tüketiciye geniş içerik sunuyor

14.12.2021 11:10
TV, aralık ayında da tüketiciye geniş içerik sunuyor

Vodafone TV, aralık ayında da kullanıcılarına, Wonder Woman 1984'ten Joker'e, en beğenilen yapımlardan oluşan geniş bir seçki sunuyor.

Vodafone TV, aralık ayında da kullanıcılarına, Wonder Woman 1984'ten Joker'e, en beğenilen yapımlardan oluşan geniş bir seçki sunuyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone TV, kasım ayında da diziden filme, spordan belgesele, her zevke ve yaşa uygun zengin içerikleriyle seyircilerin tercihi oldu.

Her ay 1 milyonu aşkın abone tarafından kullanılan Vodafone TV'de kasım ayında en çok seyredilen filmler arasında John Wick 3, Örümcek Adam: Eve Dönüş, Yırtıcı Kuşlar ve Muhteşem Harley Quinn, Marslı, Cadılar ve Ali Kundilli 2 yer aldı.

Kasım'da en çok seyredilen kanallar ise ATV, Fox, TV8, TRT 1 ve Kanal D olarak sıralandı.

Vodafone TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,4 milyona ulaştı

Vodafone TV, aralık ayında da müşterileri için birbirinden keyifli içerikler sunuyor.

Vodafone TV kullanıcıları, bu ay Gal Galdot ve Chris Pine'i tekrar bir araya getiren ve DC sinematik evreninin en önemli karakterlerinden Wonder Woman 1984'ü, Guy Ritchie'nin yönetmenliğini yaptığı, Hugh Jackman ve Matthew McConaughey'in başrollerinde olduğu, eğlenceli suç filmi The Gentlemen'i ve tüm zamanların en ikonik kötü karakterlerinden olan, başroldeki performansı ile Joaquin Phoneix'in Oscar ödülünü kazandığı Joker filmini seyredebilecek.

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 7 milyondan fazla kez indirildi.

Vodafone TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,4 milyona ulaştı.

"Kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone TV Genel Müdürü Berna Kulaksız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sinema ve dizi seven müşterilerimiz için aralık ayına özel zengin bir portföy hazırladık. En beğenilen yapımları bir araya getirdiğimiz içeriğimizle izleyicilerimizin dijital platformlarda sinema ve dizi izleme keyfini artırmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Wonder Woman, Vodafone, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TV, aralık ayında da tüketiciye geniş içerik sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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